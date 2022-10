En una fiesta de tornamesas se vale todo y más cuando el que maneja la música el músico rapero californiano Snoop Dogg.

En un breve video, que llamó la atención del público latino, el artista estadounidense, recordado por éxitos como Drop It Like It's Hot, está detrás de la tornamesa en lo que parece ser una fiesta privada. El artista pone a sonar la interpretación más famosa de Vicente Fernández: El rey.



Y se aprecia el intento del artista por corear la famosa frase. “Llorar y llorar”, después calla, pero sigue la melodía bailando a su estilo este clásico de la canción ranchera y quienes lo acompañan, lo siguen en el baile.

Es un muestra de la universalidad de la música y de las fronteras que es capaz de pasar una buena canción.



De hecho, El rey, compuesta por José Alfredo Jiménez, tuvo su momento de mayor fama en la interpretación de ‘Chente’., pero antes fue grabada por Pedro Vargas. De ahí en adelante, su letra y sentimiento han llegado a conmover a artistas de todos los géneros y a públicos que van más allá del mexicano.

Para la muestra, la canción ha tocado la sensibilidad de Snoop Dogg y sus amigos.

