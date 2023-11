¿Snoop Dogg 'vendió humo'? El rapero seguirá fumando marihuana tras anuncio en redes

El rapero estadounidense Snoop Dogg es tal vez uno de los artistas más reconocidos a nivel mundial. Con una carrera llena de éxitos desde los años 90, el intérprete de 'Young, Wild & Free' ha mantenido viva su carrera con papeles en la actuación y un gran protagonista en la escena musical.



Entre sus sellos como artista no solo está el tipo de música que hace, sino también el consumo de marihuana. Es por ello, que cuando anunció en sus redes sociales que dejaría de fumar, más de uno se sorprendió.

Con una foto en blanco y negro de él, acompañada de un corto mensaje que revelaba su decisión tras dialogarlo con su familia y allegados.



El mensaje puntualmente decía: "After much consideration and conversation with my family, I've decide to give up smoke. Please respect my privacy at this time".



En español, esto podría traducirse como: "Después de considerarlo mucho y conversarlo con mi familia, he decidido dejar de fumar. Por favor, respeten mi privacidad en este momento". Sin embargo, en inglés la palabra "smoke" no solo es fumar, sino también "humo", cuestión clave para el siguiente 'post' que publicó en Instagram.

Una campaña publicitaria

Hubo quienes defendieron la decisión del rapero y explicaron que se podría tratar de una desintoxicación. Otros argumentaron que podría estar sufriendo problemas de salud y estaba tomando las medidas correspondientes.



Pero la verdad es que, al final, todo se trataba de una campaña de mercadeo.

Con un video publicado en la red social de Meta, Snoop Dogg reveló que era una campaña para Solo Stove, una empresa que vende estufas que no producen humo.

"Tengo un anuncio: dejaré de fumar. Sé lo que estás pensando: Snoop, fumar es lo tuyo. Pero ya terminé con esto. Ya terminé con la tos y mi ropa huele pegajosa y asquerosa. Me quedaré sin humo. Solo Stove: sacaron el humo. Inteligente.", dice el estadounidense, mientras cocina un malvavisco.

Tras esto, la ola de respuestas no se hizo esperar. Mientras que algunos se sentían ofendidos por la "trampa", otros aplaudieron el ingenio de la campaña.



"Él dijo que dejaría el humo, no que dejaría de fumar", o "él de verdad es un genio", fueron algunos de los comentarios más recurrentes.

