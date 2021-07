Falleció Joey Jordison, baterista y fundador de Slipknot

Joey Jordison, baterista y cofundador de la banda Slipknot, falleció el lunes, según un comunicado emitido por la familia.

(Lea también: Mick Jagger anuncia dúo con Dave Grohl en la canción 'Eazy Sleazyl').

"La muerte de Joey nos ha dejado el corazón vacío y sentimientos de tristeza indescriptible. Para aquellos que conocieron a Joey, entendieron su ingenio rápido, su personalidad gentil, corazón gigante y su amor por todo lo relacionado con la familia y la música", indicó el texto.

(Le contamos: Patti Smith, Carlos Santana y The Killers harán concierto en Nueva York).

De acuerdo con 'CNN', Jordison anunció en 2016 que había sido diagnosticado con una extraña enfermedad en su sistema nervioso.



Tras conocerse el fallecimiento de este músico, centenares de internautas compartieron mensajes para homenajearlo y expresar su tristeza.

Incluso, Metallica, reconocida banda musical, compartió un 'post' en su cuenta de Instragram para recordar a Jordison.



"R.I.P. brother...", fue el mensaje que acompañó la publicación.

Sisaenum fue otra de las bandas que publicó un mensaje en homenaje a Jordison.

Trayectoria musical

Joey Jordison fue uno de los fundadores de la banda Slipknot, la cual tuvo origen en 1995 en la ciudad de Des Moienes, situada en el estado Iowa, en Estados Unidos.



Desde entonces, Jordison fue el baterista del grupo musical hasta que en 2013 se desvinculó.



Según 'CNN', en su momento, los otros integrantes de la banda le habrían comunicado que ya no haría parte de Slipknot.



Incluso, Jordison se pronunció frente al tema en entrevista con el medio especializado 'Metal Hammer' y no ocultó que estaba dolido por la forma en la que le comunicaron la noticias, pues el anuncio habría sido por medio de un correo electrónico.



Vale destacar que este baterista estadounidense también hizo parte de otros grupos musicales como Scar the Martyr, Vimic and Sinsaenum.

Más noticias