La relación con su madre y su abuela, la filosofía, incluso la propia genética, se funde en 'Madres, padres y demás', una noria de ensayos en los que la escritora estadounidense Siri Hustvedt se revela literariamente contra la misoginia del pasado y la del presente: “La imagen y la elevación de la mujer dan pie a furias y rabias”. Y eso, según explicó en una charla virtual con motivo de la publicación en español de su nueva obra, “está canalizando a través de movimientos políticos”.

“El fascismo, la ultraderecha, todo es una reacción violenta por parte de estas facciones y tiene que ver con esa misoginia que se autoalimenta (...). Las autocracias y los gobiernos autoritarios, y los temas de la masculinidad como jerarquía, todo esto es una respuesta ante el ascenso de la mujer en todo el mundo”, lamentó Hustvedt (Minnesota, 1955).



(Lea además: Buscalibre: de intercambio informal de libros a megalibrería)



Un tema que aborda de manera poliédrica a través de ensayos sobre su relación con su madre, con su abuela, su hija, así como sobre sus vivencias o lecturas de escritoras o artistas que siempre están presentes de alguna manera en su obra: Jane Austen, Emily Brontë y Louise Bourgeois.



Por eso, en 'Madres, padres y demás' hay filosofía, recuerdos y genética para reflexionar sobre los distintos niveles en los que opera la misoginia en la sociedad, no obstante el avance del feminismo.



“Cuanto más mayor me he hecho, más he empezado a notar que lo que falta en esta narrativa, tanto filosofía como literatura, cualquier terreno, es igual de importante a lo que está (...). Esto de que biológicamente estamos conectados con la persona que nos da la vida se ha suprimido, y creo que es hora de mirar muy de cerca y mirar cómo funciona esa supresión”, afirma la escritora.

Crisis global

Facebook Twitter Linkedin

El libro de Siri Hustvedt es editado por Seix Barral. Foto: Archivo particular

Si bien en estas páginas Hustvedt escribe que el futuro es la tierra de nuestras expectativas, la ganadora del Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2019 contó que en la actualidad estamos viviendo un “momento de crisis global” que no se “limita” al hecho de que “todo el planeta está en manos de un virus”.



“También tenemos a Ucrania, que es el ejemplo más claro de lo que es una agresión y es horripilante, y todo esto ejemplifica el deterioro de la democracia, con lo cual nos estamos aferrando de un hilo a un futuro que, o bien abrazará los valores plurales y demócratas, o se tendrá que retirar. Y esa batalla es la que se está librando, y no estoy segura de lanzar una predicción. Lo que sí me da la impresión es que lo que hagamos ahora es sumamente importante”, añade.



Pero en esta obra, Hustvedt lanza otros dardos: “La maternidad puede ser una camisa de fuerza para la mujer”. Pero lo hace con esa ironía y fino humor a los que tiene acostumbrados a sus lectores.



(Le puede interesar: ‘Nadie muere del todo mientras alguien lo recuerde’: Hugo Chaparro V.)



“El miedo es lo que está detrás de todo eso, el miedo ante el hecho de que todos nacemos del cuerpo de otra persona, de un ser femenino, y la cultura se aterroriza de esta realidad. Dependemos de ese cuerpo y, en lugar de decir que es maravilloso, la represión y la denigración crean una furia tal y una rabia que se ejerce sobre el proceso del embarazo”, dice.



Asimismo, el lector también podrá conocer cómo la misoginia la ha vivido también, por estar casada con el escritor Paul Auster.



“Ser consciente de lo que va todo esto es importante, de que la mujer se supone que no ha de saber más que el hombre, sobre nada, el hecho de que yo y mi conocimiento somos una bofetada en la cara de las jerarquías establecidas. Y esto da miedo o rabia. Yo soy un ejemplo con patas de que esas jerarquías no son de verdad”, reconoce.



Eso sí, una vez entendió lo que pasaba fue “muy liberador”: “Ahora sé cómo reaccionar. Ahora es incluso más divertido, porque es ridículo y me da la risa, pero me llevó mucho tiempo, me han hecho mucho daño este tipo de hostilidades”, sostiene.

Tragedia familiar

El hogar de Hustvedt vive por estos días una de las tragedias más sonadas en la prensa de EE. UU.



Daniel Auster, el hijo del novelista Paul Auster, fruto de su primer matrimonio, con la novelista y traductora Lydia Davis, murió el pasado 26 de abril por sobredosis.



(Además: Pedro Alonso, Berlín en 'La casa de papel', habla de su faceta de escritor)



Auster, de 44 años, estaba en libertad bajo fianza y se enfrentaba a cargos de homicidio involuntario por la muerte, el pasado primero de noviembre, de su hija de 10 meses, Ruby. El hijo del conocido escritor murió de una sobredosis de drogas, según informó la policía.



Auster había estado cuidando a su hija, de 10 meses, la tarde del primero de noviembre cuando los equipos de emergencia respondieron a una llamada realizada al 911 desde su residencia en Brooklyn y encontraron a la bebé inconsciente. Esto había originado su arresto el 15 de abril, acusado de homicidio involuntario y homicidio por negligencia criminal.



Efe / Madrid