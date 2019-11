Edison Lanza, ganador del Gran Premio Chapultepec 2020 que otorga SIP

El Gran Premio Chapultepec 2020 de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) le será otorgado al abogado y periodista uruguayo Edison Lanza por "su dedicación y contribución destacada y decisiva en la protección y promoción de la libertad de expresión en las Américas".



Desde octubre de 2014, Lanza es el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),

La ceremonia de entrega del galardón se realizará en la próxima Reunión de Medio Año de la SIP, que tendrá lugar en Saltillo, Coahuila (México), del 27 al 29 de marzo del próximo año.



"Nos complace reconocer el excelente trabajo de Lanza - dijo el presidente de la SIP, Christopher Barnes - quien ha contribuido de manera decisiva a profundizar el marco jurídico interamericano que protege la libertad de expresión, desarrollado por los órganos del sistema, así como por los relatores que le precedieron", según expresó el organismo en un comunicado.

Además, el Comité Ejecutivo de la SIP "reconoce el impulso que dio a la jurisprudencia para proscribir el uso del derecho penal en caso de responsabilidades por difusión de información de interés público o sobre funcionarios públicos", informaron.



Roberto Rock y Roberto Pombo, presidentes de la Comisión de Libertad de Prensa e Información y de la Subcomisión de Chapultepec, respectivamente, coincidieron en resaltar la capacidad de Lanza "de estar siempre a disposición para atender a los periodistas y otras víctimas de restricciones y graves violaciones a la libertad de expresión durante todos estos años".



"Las puertas de la Relatoría Especial y de la CIDH han estado siempre abiertas a los periodistas y medios de comunicación en riesgo sin distinción", señalaron a la SIP Rock y Pombo.

Edison Lanza, relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Foto: @EdisonLanza

Una vida dedicada a documentar los crímenes contra la libertad de prensa'

Durante el mandato de lanza en la CIDH, varios casos emblemáticos de violencia contra periodistas y comunicadores alcanzaron justicia.



Por ello, "el Comité Ejecutivo destacó el trabajo fundamental de Lanza para lograr sentencias en la CIDH por crímenes contra la libertad de prensa, entre otros, por los casos de los periodistas Nelson Carvajal Carvajal en Colombia y Vladimir Herzog en Brasil".



El organismo recalcó también "su impulso en las decisiones en la CIDH en casos como el de la periodista colombiana Jineth Bedoya, víctima de secuestro y violencia sexual, y en los asesinatos de los colombianos Guillermo Cano y Carlos Lajud Catalán, y el brasileño Aristeu Guida Da Silva, algunos de los cuales fueron presentados por la SIP ante el organismo interamericano".



Lanza se suma a un selecto grupo de personas e instituciones distinguidas con el Gran Premio Chapultepec, enter ellos José Miguel Vivanco, director de la División Américas de Human Rights Watch, EE.UU; Federico Mayor Zaragoza, ex director general de UNESCO y Arthur O. Sulzberger, presidente emérito del The New York Times.



EL TIEMPO