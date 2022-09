El dúo Sinisterra lanzó su primer sencillo en medio del mes del amor. El grupo, que se define como “dos amigos contando historias en canciones”, espera que muchas parejas se identifiquen con ‘No es para que vuelvas’, una pista dedicada a todas aquellas relaciones que llegan de manera inevitable al final.

“Pensé que íbamos a hacer todo y ya no somos nada. Me duele todavía pensar, me duele tu mirada”, recitan en los primeros versos con tono melancólico que conforme pasan los segundos se convierte en una canción de mucho pop.

Dime si no volverás, para no mirar atrás

Y si te digo que te amo no es para que vuelvas es para decirte la verdad

Dime si volverás, es que ya no puedo más

Y si te escribo esta canción no es para que vuelvas es para que digas la verdad

Si tú también sentiste lo que yo sentía por ti, más tarde sigo aquí

Nicolás Pombo y Samuel De Narváez con este sencillo quieren fortalecer el grupo que comenzaron en plena pandemia del covid-19. Aunque al inicio lo consideraron como un juego, ya lo ven como un proyecto de vida. Los jóvenes ya han logrado cautivar al público bogotano en distintos escenarios.



‘No es para que vuelvas’ ya está disponible en todas las plataformas digitales. Entre sus planes está seguir plasmando con música los ires y venires del amor.

EL TIEMPO

