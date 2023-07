El mundo de la música se encuentra de luto tras la muerte de la cantante irlandesa Sinéad O’Connor, quien falleció a los 56 años.

Antes de su partida, la artista se enfrentó a su pasado al escribir sus memorias, en las que hizo impactantes revelaciones acerca de un encuentro que habría tenido con Prince en 1991, en su "macabra mansión de Hollywood".

Un año después de alcanzar el éxito con su versión de la canción de Prince, 'Nothing Compares 2 U', O’Connor, al parecer, fue convocada a la casa del compositor.



En un extracto de sus memorias, compartido en una conversación con 'The New York Times', la artista afirmó que Prince la confrontó por su comportamiento en entrevistas y, de manera inapropiada, alentó a su mayordomo a servirle sopa que ella había rechazado en repetidas ocasiones. Además, sugirió una pelea de almohadas que incomodó a la joven cantante.

La cantautora nació en Dublín, Irlanda, en 1966. Foto: Twitter de Shuhada' Davitt @MagdaDavitt77 y AFP

La situación tomó un giro escalofriante cuando Prince, de acuerdo con el relato de O' Connor, rellenó la funda de su almohada con "algo duro".



Ante esto, Sinéad escapó a pie en medio de la noche, solo para encontrarse posteriormente perseguida por Prince, quien la habría acosado al saltar de su vehículo en plena carretera.

Para el medio estadounidense mencionado anteriormente, la irlandesa señaló con respecto a su experiencia, a la cual tildó de "perturbadora": "Tienes que estar loco para ser músico, pero hay una diferencia entre estar loco y ser un abusador violento de mujeres".

A pesar de las acusaciones, O’Connor señaló que no le molestaba que su canción más conocida, 'Nothing Compares 2 U', fuera escrita por Prince. "Es mi canción", sostuvo firmemente.

La relación de Sinéad O’Connor con la fama y la exposición pública fue un tema recurrente en sus memorias. La artista reveló que se sintió identificada con otras estrellas posteriores como Amy Winehouse y Britney Spears.



La escritura del texto comenzó en 2015, pero tras enfrentar problemas de salud, incluida una histerectomía y un colapso emocional que requirió hospitalizaciones, la artista se tomó su tiempo para retomar el proyecto.

VALERIA CASTRO VALENCIA

​*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en un artículo de La Nación, y contó con la revisión de la periodista y un editor.