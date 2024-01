Sinéad O'Connor falleció por causas naturales, según el juez forense

EFE. Un juez forense del Reino Unido informó este martes de que la cantante irlandesa Sinéad O'Connor falleció el pasado julio en Londres, a los 56 años de edad, debido a "causas naturales".

La artista fue hallada muerta el 26 de julio en un domicilio del sur de la capital británica, ciudad a la que se había trasladado a vivir ese mes desde su Irlanda natal.



Un comunicado de la Corte Forense de Southwark confirmó hoy que O'Connor "murió por causas naturales" y, por tanto, el juez "forense ha concluido su implicación" en este suceso.

Sinéad O'Connor, cantante.

Pocos días antes de su muerte, la cantante dublinesa -recordada por el éxitoso tema Nothing compares to you, había publicado un mensaje en su cuenta de Facebook para informar de que se había mudado a Londres y estaba acabando un álbum para publicarlo este año.



Esta instancia judicial ya explicó el pasado julio que llevaría a cabo una autopsia para determinar las causas del fallecimiento, después de que la Policía metropolitana (MET) avanzó entonces que no se consideraba "sospechosa".



Una estrella controvertida

A lo largo de su vida, O'Connor además, luchó contra enfermedades mentales, protagonizó un escándalo por romper la fotografía del papa Juan Pablo II en televisión en vivo que le trajo críticas y enfrentó la muerte de uno de sus cuatro hijos, entre otros hechos que marcaron su tormentosa vida.



En 2007, en una entrevista con Oprah Winfrey, la artista irlandesa contó que tenía un diagnóstico de trastorno bipolar. Más adelante, también dio a conocer que sufría de depresión y que tenía síndrome de estrés postraumático.



O'Connor, quien siempre se mostró abierta a hablar de su salud mental, contó que intentó acabar con su vida en varias ocasiones.



"Necesitamos ser compasivos y gentiles con aquellos de nuestros hermanos y hermanas que han sido lastimados y están heridos y frágiles, mientras que también son fuertes y vivos. No debemos burlarnos de aquellos que son lo suficientemente valientes como para mostrar sus heridas", le dijo a la revista People en 2012.

