‘Las montañas y los ríos me inspiran para componer’: Silvia Zapata

Con una programación virtual en su mayoría y pequeños aforos presenciales, se realiza esta semana la edición XIX del Festival Colombia Canta y Encanta, que reúne a los mejores intérpretes infantiles y juveniles de la música colombiana.



La maestra Silvia Zapata, creadora de este proyecto, celebra esta edición con la presentación de un novedoso espacio.

“La mayor novedad es nuestro centro cultural: una nueva sede que cuenta en sus espacios con una historia de herencia pura de las músicas folclóricas, recreada en talento de niños y jóvenes que reciben esta herencia”, explica la compositora y pedagoga musical.



Para la gran clausura el próximo domingo, que vuelve a ser presencial, están invitados los finalistas de las modalidades solista y grupal, de entre 10 y 17 años, a un encuentro en el Teatro Pablo Tobón Uribe de Medellín.



“Es una competencia única en el país, ya que invita a los niños y jóvenes en la modalidad solista y grupos, a interpretar la música andina colombiana y acompañar su canto con una habilidad adicional como la danza, instrumentos, creación de canciones o actuación. Esto genera nuevas propuestas en la presentación escénica de los ritmos patrimoniales”, explica Zapata.



A propósito, la compositora es nuestra invitada de esta semana al ‘Cuestionario sonoro’ de la sección Cultura de EL TIEMPO.

¿A qué sitio va para inspirarse?



Me encanta inspirarme en las montañas y los ríos.



¿Qué canción sueñas con interpretar?



He cantado todo lo que me ha enamorado, especialmente una canción llamada ‘Con las alas del alma’.



¿Canta, como todo el mundo, en la ducha?



La verdad no.



¿A qué cantante imitaba cuando era niña?



A Rocío Durcal.



¿Qué instrumento le hubiera gustado aprender a tocar?



Me hubiera gustado especializarme en la guitarra.

¿Qué canción la hace llorar?



'Cultivando rosas'.



¿Con quién le hubiera gustado compartir escenario?



Con Alberto Cortés.



¿Bambucos o pasillos?



¡Bambucos!



¿Cuáles son los tres mejores conciertos en los que ha estado dentro del público?



Con el elenco de Colombia Canta: el concierto en el Parlamento de Estiria en Austria, el concierto en el Teatro Trail en Miami y el concierto en la Feria de las Flores en Medellín. Con artistas que admiro: el concierto de Rocío Durcal, Luis Miguel, Ballet Folclórico de Antioquia.

¿Cuál es su top 5 de canciones colombianas?



'Amor se escribe con llanto', de Alvaro Dalmar; 'Antioqueñita de mis montañas' (D.R.A.), 'Intermezo No.1', de Luis A. Calvo; 'Volver a lo que soy', de María Isabel Saavedra, y 'Colombia', de mi autoría.



¿Qué canción la devuelve a la adolescencia?



'El Camino no es tan largo', de Sandro de América.



¿Qué “nana” le cantaban sus papás?



'El Redentor'.



¿Qué canción no se cansa de oír?



Desde el fondo de mi alma, de Raphael.

Niños colombianos durante el Festival Colombia Canta y Encanta de Medellín. Foto: cortesía Festival Colombia Canta y Encanta

¿Recuerda cuál fue el primer disco que compró?



Un disco del Trío los Panchos.



¿Cómo disfruta más oír la música?



Disfruto más oír la música con un vino en el campo.



¿Cuáles son sus tres canciones favoritas para encender una fiesta?



'Alumbra luna', de Gustavo Quintero; 'Mi Burrita', de Los Corraleros del Majagual, y 'Fiesta en Corralejas'.



¿Qué otros géneros, además de la música colombiana, le gustan?



La música española, los tangos, la música de Roberto Carlos y Nino Bravo.



¿Qué sonido de la naturaleza la cautiva?



Me cautiva el sonido del agua porque tranquiliza.

