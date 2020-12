Silvestre: 'En un momento me dije: ¿Será que yo me estoy despidiendo?

Poco antes de que Silvestre Dangond anunciara la cirugía de emergencia que le realizaron en Barranquilla el miércoles 3 de diciembre, tenía planeada en su agenda una rueda de prensa.



Los rumores, unos más graves que otros sobre su estado de salud pusieron a sus seguidores con el credo en la boca, pero a medida que transcurrió el miércoles las noticias fueron tranquilizadoras. Lo suyo había sido una úlcera, indicaron sus allegados. E increíblemente, un día después, el artista logró conectarse vía Internet-desde su cama de convalecencia- con más de un centenar de periodistas, para cumplir con la cita programada en la que iba a presentar el álbum Las locuras mías.

(Le sugerimos: ¿Es un verdadero silvestrista? Mídase respondiendo este test vallenato)

Después de que el equipo de Sony Music, encabezado por Guillermo Mazorra, hiciera la presentación del artista urumitero, a partir de las cifras que han marcado sus 18 años de carrera musical. El turno fue para Silvestre -aún con una sonda conectada a su mano-, quin saludó a los invitados diciendo que se sentía "un poco sentimental".

"Estoy un poco sentimental porque mi hijo dijo que quería vender CD. Y él está en Valledupar, él está vendiendo en la puerta de la casa. Eso me dio sentimeinto", explicó el artista que además, se disculpó por no estar hablando tan duro. "Dejen que se me recomponga la voz", afirmó.



Agregó que asistía al encuentro programado con el mayor de los gustos, pese a las circunstancias:

"Creo que al alejarme de los medios y alejarme de la industria me ha servido para valorar hoy en día aquello de lo que muchas veces me cansé -dijo-. A veces llegaba indispuesto a los conciertos por X o Y motivo... Yo creo que de pronto es efecto de la anestesia todavía que me tiene tan sentimental...".

La primera pregunta fue obvia: sobre su estado de salud. Y con mucha calma y a veces, visiblemente adolorido, el artista dio detalles: "En los 18 años que llevo de carrera, es la primera vez en el lanzamiento de un disco que no me tomo un trago, que estoy en una cama, con un dolor en el culo que no lo aguanto, solo, sin mis hijos, sin mi esposa, con un par de amigos graneados, porque nos e puede tener mucha gente donde uno está, por guardar la bioseguridad".

(Además: Silvestre Dangond: 'Mis hijos se sienten orgullosos de su papá')

Relató que se encontraba en Barranquilla preparando lo que será el concierto de lanzamiento del álbum Las locuras mías. Esto para cumplirles a su seguidores con ese compromiso tácito de hacer un gran show de lanzamiento a los pocos días de lanzar cada uno de sus álbumes. Silvestre estaba concretando justamente la realización de este nuevo show -posterior al que hizo el pasado 21 de noviembre desde el río Guatapurí, en Valledupar-, cuando tuvo que verse con el médico.



"Yo le dije al médico que me operaran en enero -relató el artista-, pero cuando el médico me dijo que me tenía que operar rápido, porque no veía algo bien, yo me puse muy sentimental. Porque en algún momento dije: '¿Será que yo me puedo estar despidiendo? ¿A lo bien? ¿De mi gente? Por eso duré dos días muy tensionado, muy preocupado, pero a la vez, como lo había dicho en otras entrevistas: Ya lo he hecho todo. A mí no me hace falta hacer nada. Actuar en la novela de Leandro. Pero, musicalmente, me he pagado mis gustos y me he llevado en contra a medio mundo, y me he llevado a favor a la gente que me admira y me quiere y me soporta, porque no es fácil aguantarse a Silvestre Dangond, porque a veces ni yo mismo me aguanto. Y apago el foco pa' no mirarme".

Ya lo he hecho todo. A mí no me falta hacer nada (...) me he llevado a favor a la gente me admira y me quiere y me soporta, porque no es fácil aguantarse a Silvestre Dangond. FACEBOOK

TWITTER

De hecho, antes de la cirugía -motivada por una úlcera-, se dieron a conocer imágenes de Silvestre en tempranas caracterízaciones del personaje de Leandro Díaz.

(En otras noticias: 'Yo vi morir a John Lennon': el periodista Alan Weiss)

El artista sigue ahora concentrado en llevar a cabo su concierto de lanzamiento. "Esta vez, por la pandemia, no se puede hacer nada masivo. Pero decidí hacer un concierto online, porque sé que la gente lo va a pedir -explicó-. Diciembre es una fecha difícil para convocar a conciertos de lanzamiento, porque son conciertos de más sentido de presencia de los fans, del silvestrismo (...) A ver si nos cogen las doce y les canto la canción de Faltan cinco pa las doce, para que les den las doce conmigo conectados por Internet".

Del éxito del show del Guatapurí, el artista afirmó: "La plataforma nos mandó un premio felicitándonos porque es el primer concierto online, que más recaudó dinero en Latinoamérica, de más asistencia. Fue algo que me dejó con la boca abierta". Según relató, Claro -patrocinador del show-, envió un link pocas horas antes del concierto. Y se conectaron 7 millones de personas "y se colapsó la plataforma".

Un álbum con "demasiado despecho e infidelidad"

Sobre el álbum que vio la luz a la par con su recuperación, Silvestre afirmó: "Mis álbumes son hechos a mi manera, a mi gusto personal. Son hechos al talle de mi vida. Como me vaya tallando la vida yo me voy expresando. De igual manera. Por eso notaron que está álbum tiene demasiado de despecho. Es un álbum de mucha infidelidad. Es un álbum de mucho perdón. Empezando por la canción de Recomenzar".



"Si notan, el álbum tiene una esencia real -agregó Dangond-, porque ninguno de los compositores que están ahí hizo la canción para mí. Todas las canciones estuvieron hechas desde antes de buscarlas. Fueron historias reales (...) que ellos tenían guardadas y cuando me llevó la fortuna de salir a buscar canciones, face to face, me sorprendo con la calidad de composición que había en cada uno de ellos".

Dangond aprovechó para confesar que llega un momento en que los halagos no le hacen efecto. "He recibido tantos halagos y he recibido tantas críticas -dijo-. Yo les decía al par de amigos aquí que la mayor satisfacción que siento, o quisiera tener de parte del público, no es que me digan nada positivo a mí, como tal, sino al género. Que dijeran por ejemplo: 'Silvestre, por grabarte un CD así, se despertaron los compositores de hace 30 o 40 años, a dar conciertos, las nuevas generaciones comenzaron a cantar canciones románticas o a grabarlas (...). La satisfacción sería que otro colega tomara la iniciativa de hacer un álbum, no igual al mío, porque las cosas no pueden ser iguales, pero sí que tomara la iniciativa de rescatar el vallenato, ese que ustedes tanto reclaman".



Silvestre, uno de los artistas que surgió cuando despertó el movimiento como nueva ola, lleva años predicando esa necesidad de rescatar el romanticismo y lo ha enfatizado con la salida de Las locuras mías: "Nosotros cambiamos el sentimiento por sabrosura. Dejamos de hacer vallenatos románticos para hacer vallenatos bailables, para brincar, y eso, poquito a poco, cuando nos fuimos a dar cuenta, el hueco era muy grande. Por eso, el fenómeno de Las locuras mías.

(Puede seguir leyendo: ¿Qué ofrecen los restaurantes colombianos de los '50 Best' 2020?)

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET