Silvestre: 'En un momento me dije: ¿Será que yo me estoy despidiendo?

Poco antes de que Silvestre Dangond anunciara la cirugía de emergencia que le realizaron en Barranquilla el miércoles 3 de diciembre, tenía planeada en su agenda una rueda de prensa.



Los rumores, unos más graves que otros sobre su estado de salud pusieron a sus seguidores con el credo en la boca, pero a medida que transcurrió el miércoles las noticias fueron tranquilizadoras. Lo suyo había sido una úlcera, indicaron sus allegados. E increíblemente, un día después, el artista logró conectarse vía Internet-desde su cama de convalescencia- con más de un centenar de periodistas, para cumplir con la cita programada en la que iba a presentar el álbum Las locuras mías.

Después de que el equipo de Sony Music, encabezado por Guillermo Mazorra, hiciera la presentación del artista urumitero, a partir de las cifras que han marcado sus 18 años de carrera musical. El turno fue para Silvestre -aún con una sonda conectada a su mano-, quin saludó a los invitados diciendo que se sentía "un poco sentimental".

"Estoy un poco sentimental porque mi hijo dijo que quería vender CD. Y él está en Valledupar, él está vendiendo en la puerta de la casa. Eso me dio sentimeinto", explicó el artista que además, se disculpó por no estar hablando tan duro. "Dejen que se me recomponga la voz", afirmó.



Agregó que asistía al encuentro programado con el mayor de los gustos, pese a las circunstancias:

"Creo que al alejarme de los medios y alejarme de la industria me ha servido para valorar hoy en día aquello de lo que muchas veces me cansé -dijo-. A veces llegaba indispuesto a los conciertos por X o Y motivo... Yo creo que de pronto es efecto de la anestesia todavía que me tiene tan sentimental..."

La primera pregunta fue obvia: sobre su estado de salud. Y con mucha calma y a veces, visiblemente adolorido, el artista dio detalles: "En los 18 años que llevo de carrera, es la primera vez en el lanzamiento de un disco que no me tomo un trago, que estoy en una cama, con un dolor en el culo que no lo aguanto, solo, sin mis hijos, sin mi esposa, con un par de amigos graneados, porque nos e puede tener mucha gente donde uno está, por guardar la bioseguridad".

Relató que se encontraba en Barranquilla preparando lo que será el concierto de lanzamiento del álbum Las locuras mías. Esto para cumplirles a su seguidores con ese compromiso tácito de hacer un gran show de lanzamiento a los pocos días de lanzar cada uno de sus álbumes. Silvestre estaba concretando justamente la realización de este nuevo show -posterior al que hizo el pasado 21 de noviembre desde el río Guatapurí, en Valledupar-, cuando tuvo que verse con el médico.



"Yo le dije al médico que me operaran en enero -relató el artista-, pero cuando el médico me dijo que me tenía que operar rápido, porque no veía algo bien, yo me puse muy sentimental. Porque en algún momento dije: '¿Será que yo me puedo estar despidiendo? ¿A lo bien? ¿De mi gente? Por eso duré dos días muy tensionado, muy preocupado, pero a la vez, como lo había dicho en otras entrevistas: Ya lo he hecho todo. A mí no me hace falta hacer nada. Actuar en la novela de Leandro. Pero, musicalmente, me he pagado mis gustos y me he llevado en contra a medio mundo, y me he llevado a favor a la gente que me admira y me quiere y me soporta, porque no es fácil aguantarse a Silvestre Dangond, porque a veces ni yo mismo me aguanto. Y apago el foco pa no mirarme".