¿Es un verdadero silvestrista? Mídase respondiendo este test vallenato

Terminó el misterio. El cantante vallenato Silvestre Dangond tuvo que acudir de urgencia a una clínica en Barranquilla. El miércoles una publicación del artista en su cuenta de Instagram, en la que se veía demacrado y acostado en una camilla, desató una ola de rumores en las redes sociales.

Rápidamente su nombre se convirtió en tendencia en las redes sociales y fue objeto de todo tipo de especulaciones, pero uno de los mejores amigos de Dangond, el abogado Abelardo de la Espriella develó el misterio: una úlcera que, por suerte, está bajo control.



El impasse de salud de Dangond no impidió el lanzamiento de su nuevo álbum Las locuras mías, disponible en físico o a través de la página web del artista. Por ahora, mientras se recupera, repase la vida del cantante en este test solo para silvestristas consagrados:

1.Silvestre Dangond nació en:



A. Valledupar

B. San Juan del César

C. Fonseca

D. Urumita



2. Alguna vez Silvestre simpatizó públicamente con:



A. Nicolás Maduro

B. Angela Merkel

C. Hugo Chávez

D. Sergio Fajardo



3. ¿Cuál es el color que identifica al Silvestrismo?



A. Verde

B. Rojo

C. Azul

D. Blanco.



4. El papá de Silvestre es:



A. William "el Palomo" Dangond

B. Alberto Dangond Uribe

C. José Alberto Dangond

D. Gerardo Dangond



5. En su pueblo, Silvestre tenía este apodo:



A. Old Parr

B. Chivas

C. Mickey Mouse

D. Piolin



6. Silvestre grabó su primer disco en:



A. 2000

B. 2002

C. 2005

D. 2001



7. Silvestre vendió en su niñez:



A. Mascotas

B. Pescado frito

C. Empanadas

D. Periódicos



8. El padrino de bautizo de Silvestre fue:



A. Diomedes Díaz

B. Lisandro Mesa

C. Jorge Oñate

D. Rafael Escalona



9. ¿ Cuál fue el primer éxito nacional de Silvestre Dangond?



A. El Glu glú

B. Me gusta, Me gusta

C. La colegiala

D. La difunta



10. ¿Cuál fue el álbum en el que Silvestre fue criticado duramente por aparecer con prendas del ejército?



A. Sigo invicto

B. Gente valiente

C. La novena batalla

D. Más unidos que nunca

11. ¿Con qué álbum finalmente obtuvo el Grammy Latino en la categoría de cumbia/vallenato?



A. Esto es vida

B. La fama

C. El original

D. Ponte a la moda



12. Silvestre Dangond va a debutar próximamente como actor. ¿A qué figura del vallenato va a interpretar?



A. Alfredo Gutiérrez

B. Leandro Díaz

C. Emiliano Zuleta Baquero

D. Lorenzo Morales





13. ¿Cuál de los siguientes acordeoneros no ha grabado álbumes con él?



A. Rolando Ochoa

B. Sergio Luis Rodríguez

C. Juancho de la Espriella

D. Lukas Dangond



14. ¿Cuál fue la canción que Kaleth Morales escribió y le dedicó a Silvestre?



A. Todo de cabeza (Lo mejor para los dos)

B. Vivo en el limbo

C. A blanco y negro

D. Lo ajeno se respeta



15. El artista incursionó en su momento como presentador de un programa de la televisión colombiana. ¿Cuál fue ese programa?



A. Sábados felices

B. El factor X

C. La voz

D. Un minuto para ganar

16. ¿Cuál fue el acordeonero que salió de su grupo musical diciendo que Silvestre buscaba minar el protagonismo del acordeonero en los conjuntos vallenatos?



A. Juancho De la Espriella

B. Rolando Ochoa

C.Lukas Dangond

D. Coco Zuleta



17. ¿Cuál fue la importancia de la gira Entre Grandes, que emprendió Silvestre en el 2019?



A. La misma de todas las giras, era un show más.

B. Mostrar que es el artista más importante del vallenato en estos tiempos.

C. Mostrar que un cantante y un acordeonero no deben estar atados exclusivamente, que se pueden hacer grandes shows con música clásica vallenata mostrando diferentes estilos de interpretación.

D. Presentar sus fusiones de vallenato y música urbana



18. ¿Con qué cantante grabó el éxito latino Justicia, que se inclinaba más hacia el reguetón?



A. Karol G

B. Natti Natasha

C. Leslie Grace

D. Farina

