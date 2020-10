Silvestre interpretará a Leandro Díaz en una telenovela

Es un hecho, Silvestre Dangond va a debutar como actor en una telenovela inspirada en la vida de Leandro Díaz, será el protagonista. Sobre el tema, el cantante vallenato habló en un video en vivo por Instagram en el que contó además noticias sobre su próximo concierto, virtual claro, desde el río Guatapurí, en Valledupar, y la salida de su álbum Locuras mías.

Con su natural desparpajo, Silvestre dijo que no respondería preguntas sobre las noticias que les dio a sus seguidores a través de Instagram. Llama la atención la idea de imaginarlo interpretar al compositor ciego que le dio al mundo vallenato letras tan célebres como Matilde Lina y La diosa coronada.

La novela será una producción de RCN y, según comentó Dangond, se hará después de un año de negociaciones con el canal. Ahora que es un hecho, el cantante vallenato indicó que en algún momento le dijo a su manager, Carlos Bloom, que hiciera la negociación como fuera: "Yo hago ese papel así sea gratis, porque me muero por personficar a una leyenda como es Leandro Díaz", dijo Silvestre.

"Yo sé que no sé actuar, nunca he actuado. Pero voy a poner todo de mi parte para que sea una novela que llegue al corazón de la gente (...) porque la novela se va a basar en el libro de Sánchez Baute, cada día me enamora más. Estoy sufriendo con Leandro en su libro (...) Entones sí, confirmado, a partir del otro año. En realidad no sé cómo se va a llamar la novela, pero voy a ser el protagonista de la vida de Leandro Díaz".

En el mismo video, en el que el artista afirmó que en medi de tantas cosas que han pasado, el 2020 hay que "cerrarlo como se merece: con alegría y con música", también dijo que por fin sintió que era el momento de hacer un show virtual. "No quería hacerlo sin sentirlo", afirmó.

"Estaba esperando que mi corazón latiera y dijera: hazlo" y ahora que lo sintió, invitó al público a seguir su primer concierto on line, desde Valledupar -más exactamente desde el balneario Hurtado, en el río Guatapurí- el próximo 21 de noviembre. "Voy a hacer un conceirto con música, sin tanto perendengue".



"Creo que todos los formatos que se han venido realizando últimamente... he navegado por ellos, especialmente por Entre Grandes (su gira de conciertos anterior a la pandemia). Entre Grandes fue un formato que le abrió la visión a todos los formatos que se están haciendo hoy (...)". Según Silvestre, Entre Grandes dio el modelo para nuevos formatos que han servido para "rescatar la música y los acordeoneros, para romper ese mito de que en el vallenato hay una pareja oficial. Hoy, veo colegas invitando acordeoneros, no saben la satisfacción que me da que haya sido motivo para que el vallenato se una más, se unifique más y sigamos creciendo como grupo, como género".



El cantante informó que desde ya se podían comprar las "entradas" para este show a través de La Caja de Música, empresa especializada en hacer conciertos virtuales de vallenato -la misma que se encargó de las recientes transmisiones del Festival Vallenato-. De hecho, apenas a pocas horas del anuncio, su oficina de prensa anunció que la página colapsó por la afluencia de público buscando su boleto.

REDACCIÓN DE CULTURA