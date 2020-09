¿Carlos Vives y Silvestre Dangond protagonizan una nueva piqueria?

Así como en algún momento, Emiliano Zuleta y Moralito cruzaban llamados de atención en los tiempos de los juglares vallenatos, Carlos Vives y Silvestre Dangond están dando puntadas hacia una piqueria que ojalá se resuelva con los dos artistas juntos en el escenario, tal como ocurrió con aquellos legendarios que después de años de estarse respondiendo mutuamente con versos -uno de ellos los de La Gota Fría- terminaron amigos y viajando juntos para contar la historia.

Todo comenzó cuando cerca de una semana atrás, se difundió una entrevista en video de Carlos Vives, dada al periodista Víctor Sánchez Rincones, residente en España. En ella, comentó: "Me gustaría que Silvestre me tuviera más confianza" al referirse a la molestia que le causó enterarse que el artista nacido en Urumita (La Guajira), hubiera invitado a "todo su equipo de trabajo" a su nuevo álbum.



La noticia de Vives enojado con Silvestre se viralizó entre el mundo vallenato. De un lado estaba el padre fundador del tropipop, el artista que le dio un aire fresco a las músicas del caribe colombiano y las llevó a escenarios distantes, donde gracias a él se conoció que existía un género bautizado como vallenato.



Y por el otro, estaba la estrella vallenata de más proyección en la actualidad, un artista que ahora se da el lujo de hacer fusiones con músicas urbanas y a la par, hacer toda una gira -que incluyó escenarios como el American Airlines Arena, en Miami- dedicada al vallenato tradicional con sus acordeoneros más clásicos.

"Entiendo que Silvestre (...) se acercó a mi equipo de trabajo, a mi oficina", dice Vives en el Video. De inmediato el periodista le pregunta: "¿A tí te choca que artistas se acerquen a tu grupo de trabajo?"



A lo que Vives responde:" ¿Y que no me inviten a mí?, Claro. Especialmente porque si buscan lo mío, búscame a mí y a mí me hubiese fascinado...". Más adelante, a la pregunta de si Vives y Silvestre son amigos, el intérprete de La Bicicleta dice: "Es que no he tenido muchas oportunidades, nos encontramos en eventos así..." y retoma que le "hubiese fascinado" trabajar con el cantante urumitero.



"Me hubiese gustado que me hubiera dicho: ¡Ey! ¿Qué vamos a hacer? A mí me fascina porque antes que cualquier cosa soy productor (...) A mí me interesa que nuestra corriente esté arriba. Me interesa que todos estén arriba. Yo no soy el que está pensando: Ah, si a este le va mal a mí me va bien o si a este la va bien a mí me va mal. Yo soy esta corriente, de esta corriente yo soy el doliente, el doliente mayor".

Aunque Vives no menciona por su nombre a los músicos de su equipo que fueron llamados por Silvestre, diferentes medios interpretaron que el samario hacía referencia al laureado productor Musical Andrés Castro. Un músico que después de terminar sus estudios en la Academia Cristancho encontró en el equipo de Vives el espacio para comenzar una carrera que le ha valido varios Grammy Latinos (algunos en compañía de Vives) y un par de anglos.



En sus inicios, Castro fue parte del equipo de Vives. Trabajó en El amor de mi tierra, Déjame entrar y el álbum El rock de mi pueblo. Ahora, con varios años de trayectoria, se trata de un productor y compositor consagrado. Ha estado detrás de éxitos de Obie Bermúdez, Gian Marco, Reily, Kany García, Prince Royce y hasta Tonny Bennet lo llamó para que le diera letras para sus grabaciones en español.

Cerrando el tema, el periodista le recuerda a Vives que nunca grabó con Marín Elías, porque al fallecido cantante le daba cierta timidez pedirle que cantaran juntos. Entonces, Vives reitera: "Me encantaría que un Silvestre me tuviera la confianza de decir: He pensado en trabajar con este equipo, ¿Tú que piensas?... La felicidad de una persona como yo, porque Silvestre es un artistazo, poder colaborar para el éxito de un Silvestre (...), colocarlo donde debe estar, para mí, que he soñado con esto, que he sido parte del proceso de la modernidad, es una felicidad".

La respuesta de Silvestre Dangond

El cantante de éxitos como Justicia y Cásate conmigo, se tomó varios días antes de responder. Lo hizo a través de una serie de trinos de Twitter que comenzaron con el siguiente:

"Ese equipo de el que hablas te lo regalo con to y ñapa! Con un moño grande....no veo la hora que pase toda esta mentira!", escribió en su cuenta @silvestrefdc

Ese equipo de el que hablas te lo regalo con to y ñapa! Con un moño grande....no veo la hora que pase toda esta mentira! — Silvestre Francisco (@SilvestreFDC) September 23, 2020

Más adelante dice: "Y con respecto a el manager ! Yo no busque a Walter K , Walter me busco a mi!".



Parece referirse a a Walter Kolm, productor musical argentino, que es manager de ambos artistas y que en su empresa de gestión de estrellas musicales también cuenta con Maluma, Wisin y CNCO.

Y con respecto a el manager ! Yo no busque a Walter K , Walter me busco a mi! — Silvestre Francisco (@SilvestreFDC) September 23, 2020

"El maestro vives está equivocado! Ningún músico de La Provincia los cuales admiro grabo en el album Gente Valiente".



Se trata del álbum que Silvestre presentó en el 2017, en el que se descubren claras influencias tropipop, una especie de transición del vallenato comercial que venía haciendo a lo largo de toda su carrera, hacia sonidos más latinos que podían llegar a públicos más allá de las fronteras del país y del género en el que Silvestre forjó su carrera. De ese álbum salieron los éxitos Ya no me duele más, Materialista y Es mentira, entre otras. Pero, hasta donde se ve en el video de la entrevista, Vives habla de un "disco nuevo".

El maestro vives está equivocado! Ningún músico de la provincia los cuales admiro grabo en el album Gente Valiente — Silvestre Francisco (@SilvestreFDC) September 23, 2020

Sobre el trabajo al lado del productor Andrés Castro, Silvestre escribió: "¡Porque Andrés Castro es productor! Y le ha hecho producciones a muchos artistas. Ahí ya el problema se me sale de las manos. ¡Que le diga a Andrés que no le produzca a más nadie!"

Porque Andrés Castro es productor! Y le ha hecho producciones a muchos artistas ahí ya el problema se me sale de las manos que le diga a Andrés q no le produzca a más nadie! — Silvestre Francisco (@SilvestreFDC) September 23, 2020

Y para que nadie dudara de que sus mensajes iban encaminados a Carlos Vives, Silvestre añadió: "Maestro Vives, los músicos que trabajan conmigo, los admiro, los respeto, les tengo mucha confianza. Llevamos años trabajando juntos. Usted se confundió de créditos cuando dijo que yo utilizaba sus músicos. Sería feliz de grabar con el Papa Pastor, cuánta admiración".



Maestro vives los músicos que trabajan conmigo los admiro, los respeto, les tengo mucha confianza llevamos años grabando juntos! Usted se confundió de créditos cuando dijo que yo utilizaba sus musicos, sería feliz grabar con el papá pastor cuánta admiración — Silvestre Francisco (@SilvestreFDC) September 23, 2020

Añadió que sería muy feliz si Vives quiere trabajar con él.



"No tengo el número del maestro Vives, tengo el de su esposa. Y la última canción que le mandé para ver si hacíamos juntos, la tiene Claudia. Se llama La vallenata, un merengue de Camilo Namen inédito!. Que soy consciente de que si no le gusta o no conecta con la canción, no pasa nada", finalizó.



¿Trabajarán juntos algún día?

No tengo el número del maestro vives tengo el de su esposa y la última canción q le mandé para ver si hacíamos juntos la tiene Claudia se llama "La Vallenata" un merengue de Camilo Namen inédito! Q soy conciente q si no le gusta o no conecta con la canción no pasa nada — Silvestre Francisco (@SilvestreFDC) September 23, 2020

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET