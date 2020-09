Silvestre Dangond relanza 'Más unidos que nunca', con nuevo sonido

Más unidos que nunca Beta 16 es la nueva producción de Silvestre Dangond, que se presenta este 25 de septiembre.

El disco original fue grabado en el 2004, y según le dijo Dangond al Diario del Norte, su objetivo era sacar una producción con los mismos temas grabados en el 2004, “pero esta vez con un mejor sonido y estándares de calidad”.



El artista, uno de los más famosos del vallenato, agregó: “Yo estaba en deuda con el silvestrismo porque en el 2004 cuando lanzamos Más unidos que nunca, ese álbum salió con un sonido muy malo (…) Por ponernos a inventar, hicimos un invento de grabar análogo con digital cuando eso todavía no lo habían sincronizado en Colombia”.

En la producción lo acompaña el acordeonero Juancho de la Espriella, con quien forjó su estilo y grabó sus primeros éxitos, e incluye Cautivó mi canto, El vaivén, A blanco y negro, La colegiala, Yo no me como ese cuento, Acepto el reto, Pa’ Barranquilla, Me la juego toda, Baila vallenato, La mentira, Cuando llego en temple y Celoso y ¿qué?



El disco tiene composiciones de Dangond, así como de Hernando Bustos, Omar Geles, Dagoberto ‘El Negrito’ Osorio, Luis Egurrola, Kaleth Morales, Wilfran Castillo, Armando Romero y Luis ‘Lucho’ Alonso.



La producción del disco original estuvo a cargo del fallecido Robert Meza y ahora, por Lucho Ortega, quien le dio una nueva sonoridad, pues se regrabaron bajos, coros, efectos, teclados, guitarras y percusiones.



“Yo quiero que mi silvestrismo se dé la oportunidad de volver a escuchar ese álbum con un sonido óptimo, donde se oiga fantástico, genial”, señaló al medio costeño.