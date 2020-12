Silvestre Dangond interpretará a Leandro Díaz

Silvestre Dangond dará un giro interesante en su carrera al protagonizar la bionovela Leandro Díaz, inspirada en la vida del famoso compositor guajiro de éxitos como La diosa coronada y Matilde Lina, entre otras

La producción televisiva se estrenará el próximo año. La vida Leandro Díaz, es una historia de batallas de un hombre con una discapacidad visual que logró abrirse paso con canciones y una gran sensibilidad.

“Yo sé que no sé actuar, nunca he actuado, pero voy a poner todo de mi parte para que sea una novela que llegue al corazón de la gente (...) porque la novela se va a basar en el libro de Sánchez Baute (Leandro), cada día me enamora más”, dijo el propio Silvestre Dangond en una transmisión en vivo en sus redes sociales.



Ivo Díaz canta con su padre, Leandro Díaz, en una parranda, en el 2005. En el acordeón está el rey de reyes Hugo Carlos Granados. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

Luego de pasar por una intervención quirúrgica y hasta un escándalo en el que esta implicado su padre, la nueva oportunidad frente a la pantalla, es como un respiro para el cantante.



Por ahora, esta apuesta televisiva se encuentra en etapa de preproducción. Asimismo, el canal RCN desarrollará una historia de ficción con la pareja de cantantes de música popular Jessi Uribe y Paola Jara y una producción denominada La nieta elegida, que fue escrita por Julio Jímenez (recordado por Los cuervos y ¿Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha?).



