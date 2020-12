Silvestre se pronuncia sobre el accidente que involucra a su padre

Mediante un comunicado, el artista vallenato Silvestre Dangond expresó su solidaridad con Alejandro Nieves Martínez, herido en el accidente de tránsito en el que su padre, William 'Palomo' Dangond, está involucrado.



Las declaraciones de Silvestre se dieron después de la difusión de testimonios de parientes de Nieves, en particular su hermana Rosa, que le pidieron tanto al padre del artista, presunto causante del accidente, como al mismo cantante, que se hicieran responsables de lo ocurrido.



El accidente ocurrió el jueves pasado, en inmediaciones de una clínica de Valledupar. Testigos relataron que la camioneta blanca, de placas GJP-535, era conducida por Dangond e iba en exceso de velocidad. Dicen que al intentar evadir otros vehículos, colisionó con dos motociclistas, uno de ellos Nieves Martínez, quien resultó herido de gravedad.



Según se supo después, William Dangond había bajado de la camioneta y abandonado el lugar después de ver a los heridos. Al parecer, fue recogido por otra persona en otro automóvil.

Las declaraciones más recientes de Rosa Nieves, hermana del herido, dieron a entender que no han recibido comunicación ni apoyo de parte de Dangond padre, ni de su hijo.



"Le digo al señor Palomo que he hecho un daño grande a una familia humilde, de buen corazón. Le pido que aparezca, que dé la cara y se responsabilice por los daños", expresó en una entrevista con Semana. También contó que su hermano está intubado y no ha podido hablar con él.

Alejandro Nieves es campesino y padre de cuatro hijos.

"Pido ayuda a Dangond y a su padre que se pongan la mano en el corazón', insistió la hermana de Nieves, además de pedirles a la Policía y a la Fiscalía que actuaran.

El texto del comunicado del intérprete de Las locuras mías comenzó con la siguiente frase. "A raíz de los acontecimientos ocurridos la semana pasada, en los cuales se vio involucrado mi padre, quiero informar a la opinión pública que lamento profundamente los hechos en los que resultó gravemente afectado el señor Alejandro Nieves Martínez"

"Desde el momento en que tuve conocimiento de lo sucedido, he estado atento, junto a toda mi familia, a la evolución del señor Nieves, así como a cualquier requerimiento del equipo médico de la clínica Santa Isabel, que lo atiende en cabeza del doctor Casimiro Maestre".

Agregó que "el informe médico de hoy, 15 de diciembre, es favorable". Y añadió que le pide a Dios por la recuperación de Nieves para que "pueda compartir con sus seres queridos esta época tan especial".

"Soy miembro de una familia, soy padre, soy hijo y hermano -añadió-. Sé por lo que puede estar pasando la familia Nieves Martínez y comparto su sentimiento de preocupación y angustia".



De paso, aclara que pese a no tener nada que ver con lo sucedido, Silvestre Dangond siente "la obligación moral de ayudar en todo lo que pueda". Y señaló además: "Mi padre también ha estado al tanto de la situación y presto a cualquier requerimiento", finalizó.

Redacción de Cultura

@CulturaET