Cada noche, en la televisión colombiana, hemos visto a Silvestre Dangond más vallenato que nunca. Metido en la piel de Leandro Díaz, interpretando sus canciones en una tarea que no había hecho nunca: actuar. Las grabaciones terminaron, cuenta el artista nacido en Urumita (La Guajira) y, sorprendido, dice que le ha costado despedirse del personaje al que Silvestre, acostumbrado a dar lo mejor de su arte, le dedicó buen tiempo de preparación.

Esta semana volvió de lleno a la música, a una agenda que pasa por presentar el álbum Intruso, uno que reúne nuevas canciones y la compilación de los famosos dúos que ha hecho con artistas urbanos. En esta otra faceta, se puede recordar el exitoso dúo que hizo con Natti Nasha, Justicia. También aparecen dúos con Nicky Jam, Ñejo y la canción de lanzamiento, Sé que estás con él, en la que canta con Reik y Boza. También está su incursión en el trap, titulada Pa’ qué, con una letra que nació como son vallenato.

Dangond ya superó la etapa en la que si se salía un milímetro del vallenato recibía reclamos. “Como que ya están acostumbrados a verme lanzando canciones que no son vallenato –le dijo a EL TIEMPO–. Al final logré que algún público respetara mis decisiones, porque para nadie es un secreto que así como hago cosas que no son vallenatas, también he dado parte de mi vida a hacer cosas por el folclor. El álbum compila las canciones que he hecho con otros artistas y, además, creamos otras para completar un álbum urbano, que no es mi género, por eso se llama Intruso.

¿Por qué Intruso?

Creo que toda la vida he sido intruso. Cuando tenía 15 años me metía a los estudios de grabación y me sacaban porque opinaba. O me metía a los conciertos sin pagar y también me sacaban. Creo que el título de este álbum se lo habría podido poner a toda mi carrera.

Entre los colaboradores de Intruso está Daddy Yankee. ¿Hicieron un dúo?

Cuando lo planeamos, hace tiempo, Daddy Yankee se había montado en dos canciones del álbum, pero todo se fue postergando. Yo hacía una cosa; él, otra. Se metió la pandemia, se anunció la telenovela. Y él tomó la decisión de no lanzar ninguna canción ni hacer más featurings (colaboraciones) con nadie, porque se iba a retirar y a dedicarse a su tour de despedida. Pero él dejó las canciones hechas. Trabajar con él fue de enseñanza, porque me tocó montarme en la producción que él había hecho. Te podrás imaginar cómo me sentí tratando de llegar a lo que él dejó plasmado.

Portada del álbum Leandro Díaz, de Silvestre Dangond, en homenaje al gran compositor vallenato. Foto: Archivo particular

¿Cómo fue para usted hacer un trap?

La gente cree que uno se inspira bajo el ritmo de la canción, que en este caso es el trap. No trabajo así. Yo primero creé un son vallenato, porque en realidad era eso. Ya después, se le entrega la canción a un programador y él le pone el ritmo. Él le dio la vuelta poniéndole la parte electrónica, por eso se me hizo más fácil. No es que esté yo con un bit de trap y diciendo: ‘Vamos a crear’. Así que todo lo hago en vallenato y después vienen los cambios.

¿Y dentro de este grupo de canciones, a cuál le tiene más cariño?



Pa’ qué es la que más disfruté y a la que le dediqué mucho tiempo. Al final, todas las canciones, excepto la que hice con Reik y Boza, son historias mías. Por eso, cuando oyes el álbum, te das cuenta de que una se une con la otra.

¿Qué tiene de especial para usted 'Sé que estás con él', la canción de lanzamiento?

Fue la única que no escribí. Pero no canto algo que no sienta y parece que la hubiera escrito. Cuando escuché la canción en la voz de Reik en la pista, enseguida conecté con ella. Fue una de las que tuvieron a Daddy Yankee montado. Es especial por la narración, la forma como se hizo. Lastimosamente, en el último momento, se le quitó el acordeón.

¿Qué sigue ahora? ¿Dejó abierto el camino para la actuación?

¡Sí, me estoy volviendo loco! No quiero saber de proyectos. Al contrario, voy a disfrutar este presente. Me alegra que la novela esté gustando, pues de pronto el de Leandro sería el único papel que haría yo en mi vida. No puedo decir más nada. No puedo decir qué pasará conmigo y la televisión. Pero sí quiero disfrutar de la telenovela. Porque una cosa es imitar el personaje, y otra, comenzar desde cero: decidir cómo va a cantar, cómo va a hablar, a caminar, si le va a gustar dormir o burlarse, o cómo va a enfrentar los problemas. Yo leía el libreto e íbamos interiorizando y creando. En eso tardamos dos meses. El jueves me despedí de la producción. Estos días han sido melancólicos para mí. Me cuesta separarme del personaje. Estoy viendo la novela porque, como todo el tiempo estuve con los ojos cerrados, nunca pude ver los gestos de los compañeros, las caras y los paisajes.

