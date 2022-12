El cantautor vallenato Silvestre Dangond se retira de los escenarios -aún no ha precisado si continuará componiendo música o preparando álbumes-. El primer anunció lo había hecho semanas atrás durante un concierto en el Festival Nacional de compositores de San Juan del Cesar.

“Me duele decirlo, pero a partir del 14 de enero, chao familia. Volveré cuando me sienta diferente”, expresó en ese momento frente a miles de asistentes, quienes lo vieron atónito, pues no creían que el guajiro, de 42 años, decidiera dar un paso al costado.



Con dos premios Grammy Latinos, un premio Lo Nuestro y dos premios Nuestra Tierra a sus espaldas, completa más de 20 años en la industria, siendo considerado como uno de los principales representantes de la nueva generación vallenata.

En Cesar no entregó más detalles de su retiro, aprovechó para bromear de la edad de su acordeonero y compañero de cientos de aventuras Juancho De La Espriella.



“Juancho ya está viejo”, expresó para tratar de sacar una sonrisa en los presentes luego del inesperado aviso.

(Además: Nueva polémica de Westcol: muestra desorden y cuenta secretos de Aida Victoria).

El conmovedor mensaje de Silvestre Dangond antes de su retiro

El intérprete de ‘Cásate conmigo’ deleitó a miles de personas en la Feria de Cali. Se presentó en el Superconcierto junto a otros artistas nacionales e internacionales, como Maluma, Vicente Fernández Jr., Ryan Castro, el Gran Combo de Puerto Rico, Pipe Bueno, Jessi Uribe, Guayacán y Victor Manuelle.



En un instante, se sentó en el escenario y, mirando al suelo, inició con una sentida reflexión que se extendió por tres minutos: “No soy perfecto y ni lo quiero ser tampoco. Dediquen el tiempo a ustedes. Lo más fácil del mundo es hacer dinero, la salud no se recupera, ni la salud mental. No hay cosa que enferme más que el propio dinero tratando de buscarlo”.

Luego, lanzó unos comentarios sobre los que se consideran amigos: “Los que te traicionan son los que más quieres y saben que los vas a perdonar”.



Dangond sentenció que tras su paso por Cali estaría en otros tres conciertos más. Tan pronto finalizara sus compromisos por la temporada de fin de año, entra en “una pausa indefinida”.



“Solamente me resta decirles: ánimo y muchísimas gracias por 20 años de vida artística porque me han apoyado y han estado conmigo siempre. No me quejo de nada”, aseguró el cantante de la ‘Las locuras mías’.

(Siga leyendo: Raúl Gasca fue atracado en la Feria de Cali: ‘Me echaron algo en la cara’).

También resaltó lo difícil que era presentarse en Cali con un pie doblado y una fuerte lluvia: “Qué manera de despedirme, pero siempre con la frente en alto y un gran mensaje de positivismo”.



Se pensaba que ahí finalizaría su intervención, pero volvió para lanzar lo que se podrían entender como pullas para algunas personas que han estado en su círculo más cercano. Reiteró que no quiere ser ejemplo de nadie porque es “bien tremendo”.

“La gente te busca por lo que produces. Como dice Arcángel, fíjate cómo te tratan porque ya no te necesitan. Así los quiero ver en fila a todos. Gracias a Dios, he sido un hombre organizado, entre comillas inteligente, y no dependo de la música solamente”.



Al final, precisó que estaría enfocado en sus tres hijos y su esposa, Piery Avendaño.

(Puede leer: Así se veía Daniela Álvarez a sus 18 años, antes de la fama).

El distanciamiento de los escenarios se da luego de que hizo su debut en la actuación como protagonista de la novela ‘Leandro Díaz’, la cual logró altos índices de audiencia durante las noches.

