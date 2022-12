Hay sorpresa en el mundo de la música después de que el cantautor vallenato Silvestre Dangond anunciara su retiro temporal de los escenarios de manera repentina.



Esto ocurrió durante su presentación en el Festival Nacional de compositores de San Juan del Cesar.

El intérprete de temas tan reconocidos como ‘Las locuras mías’ dijo sobre la tarima: “Estaba esperando un sitio ideal para decirlo, pero a partir del 14 de enero: chao, familia”.

Pero este no es un adiós definitivo, según anunció planea regresar: “Volveré cuando lo sienta, volveré cuando me sienta diferente y con ganas de hacer algo para ustedes de la manera en que se lo merecen porque me lo han dado todo y merecen todo de mí”.



También aprovechó para bromear con que “Juancho ya está viejo”, haciendo referencia a su acordeonero y pareja musical Juancho De La Espriella.

Vale decir que no está claro si se alejara también de las pantallas, pues recordemos que hizo su debut actoral en la producción ‘Leandro Díaz’, de la cual es protagonista.

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS