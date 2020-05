Siguen las críticas a concierto pago de Paola Jara y Jessi Uribe 

Luego de la cancelación del concierto en helicóptero en Medellín, el pasado 20 de abril, en el que también participaría el músico popular Jessi Uribe, muchas personas están criticando en las redes 'La conquista', el concierto virtual que Uribe programó con Paola Jara para el próximo 20 de junio.

Las quejas están relacionadas con el cobro por verlo, que vale 25.000, 50.000 y 100.000 pesos, y cuyas boletas están disponibles en La Tiquetera.



Organizado por Mano de Obra, Persival, Faro Latino y Jama Entretenimiento, se informa en la página web de La Tiquetera que “el show, la escenografía y el repertorio están diseñados y preparados para transmitir una experiencia nueva, llena de recursos visuales y tecnológicos. Se interpretarán no solo los éxitos individuales sino un repertorio especialmente preparado para cantar y actuar a dúo en una narrativa divertida con tips de humor y un diálogo sobre las cosas que ocurren en pareja, que desde hace algún tiempo comparte la misma casa.



Sin embargo, muchos usuarios han manifestado que no tienen intenciones de pagar e incluso hay algunos que han llamado a hacer una ‘playlist’ no solo con la música de Uribe y Jara, sino de otros artistas populares como Alzate, Francy y Pipe Bueno, entre otros, muy reconocidos en este género musical.



Otros han dicho que por qué el cobro para ver el espectáculo, si artistas como Carlos Vives, Juanes y Fonseca, entre otros, han hecho espectáculos gratuitos.



Por su parte, el empresario Rafael Mejía, uno de los organizadores, manifestó que la programación de este concierto es una forma de mirar el panorama de espectáculos en estos momentos, en los que no hay veladas con presencia de público, según dijo en la emisora La W.



Las diferencias en los costos de las boletas están relacionadas con lo que recibirán los ‘asistentes’ al concierto, que sería vía streaming. Es así como el que pague 100.000 pesos tendrá camiseta y gorra, entre otros.



Hasta este 21 de mayo, La Tiquetera sigue vendiendo las boletas virtuales, con anuncios que dicen que quien compre debe tener una buena conexión a internet para poder disfrutar del espectáculo.



Incluso trascendió que se rifarán cupos a través de varias emisoras.