'Sigue presente', hijo de Manzanero recuerda a su padre, a tres años de su muerte

En entrevista con Telemundo, Juan Pablo Manzanero, recordó a su padre en el tercer aniversario de su fallecimiento.

Cabe recordar que Armando Manzanero (1935-2020), autor de canciones inolvidables como Contigo aprendí, Adoro o Esta tarde vi llover, falleció después de semanas luchando contra el covid-19, el 28 de diciembre del 2020.



Casado siete veces fue padre de muchos hijos, entre estos Juan Pablo, que también es músico y que lleva realizando un show en honor a su padre titulado Show desde el cielo.

Sobre la forma de conmemorar este aniversario, Juan Pablo Manzanero afirmó: “Muy tranquilos, por lo menos yo, mi esposa e hijos, estamos juntos. Realmente no hacemos ceremonias ni nada. Él está todo el tiempo presente (...). Los hijos están estudiándolo. Irónicamente, cuando estamos presentes en la vida no valoramos, los que nos quedamos. Y de repente suena su piano, se levanta mi hijo a las 4 a.m., pero solo en auna nota. Yo lo sueño mucho, sueño mucho a mis papás, nos hablamos mucho en los sueños”, afirmó en la entrevista.



A la pregunta sobre la herencia familiar y si ha ocurrido alguna disputa, Juan Pablo negó que existiera. “Tuvimos muy buena relación con mi padre, los otros hermanos. Mi padre se casó siete veces, legalmente somos cinco, pero conozco dos más. (Fue)muy intestable, pero hizo canciones bonitas. Sufría y le cantaba a todo, gracias a eso fue de los mejores compositores -no es porque sea mi padre- que yo conozco de habla hispana”.

Facebook Twitter Linkedin

El cantautor mexicano Armando Manzanero falleció en la madrugada del 28 de diciembre. Foto: Efe

En la entrevista, Juan Pablo fue interrogado sobre cómo le afectaba que su padre tuviera tantos hogares.



“Fui uno más, entonces, fue lo que conocí. Realmente, entendí a mis hermanos. Cuando mis padres se divorcian, mi padre siempre estuvo presente, estuvo con todos sus hijos. Entendí que ellos han de haber sentido la misma ausencia que yo sentí. Lo lindo entre mi padre y yo es que hablábamos el mismo idioma, que es la música, entonces fue una relación especial”.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET