Alexis Play, chocoano y uno de los músicos más importantes del Pacífico colombiano, dice que con tanto músico afro latino que hay, no entiende por qué este galardón fue a parar a J Balvin.

“Han cogido de parche a la negritud, ahora la gente puede tomar la decisión de ser negro, pero nadie quisiera ser negro en realidad. Lo de J Balvin es una vaina ya de prestarle atención”, dijo Play, famoso por canciones como 'Somos los prietos' y '¿Quién los mató?'



Este 27 de diciembre se conoció que J Balvin fue reconocido como artista afrolatino del año en los Premios de Entretenimiento Africano de Estados Unidos (Aeausa, por sus siglas en inglés).



Los usuarios no entienden por qué es catalogado como 'Afro'. Foto: Instagram: @jbalvin

Pero lo cierto, es que hay una pregunta más de fondo y la hace Alexis Play: “¿Por qué un blanco/mestizo está nominado en unos premios afro-latinos si hay tanto representante afro-latino en la industria?”.

Agregó que “como esta es una competencia de a quién premian más, tampoco parece tener conciencia de lo que implica que él reciba el premio y lo festeje”.



De hecho, el reguetonero paisa agradeció el galardón diciendo: “No soy afro latino pero gracias por dame un lugar en la contribución de la música afrobeat y su movimiento”,



“En la música que él representa hay muchos afro-latinos que ponen detrás del telón las disqueras y que solo salen a escenario cuando participan con un blanco/mestizo”, sigue Play.

En su opinión, este premio “es una verdadera burla, siento que esto sumado a lo del video de ‘Perra’ y su brillante productor poniendo dos ‘prietas’ en el video, ya es la tapa de las situaciones racistas, excluyentes, burlescas y humillantes que vienen pasando con nuestra etnia en este medio”.



Para el músico chocoano, “si (Balvin) tuviera sensatez, al recibir el premio lo devuelve o si se lo quiere quedar, pues sea claro y haga el reconocimiento a su NO Africanidad con el respeto que merece”.



Su queja se suma a la de Goyo, de ChocQuibTown: “Si quieren saber mi opinión, creo más en los Grammy que en está mierda”.



Y Mabiland, rapera, comentó: “Hombre blanco latino, desubicado y apropiador. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para obtener reconocimiento? ¡Nea no más! Basta. Alguien de tu equipo debe decirte que pares ya men, es insano esto, de buena que uno se puede querer ir por ahí apropiándose de mierdas y esperar que nada pase. Que basura todo esto”.



