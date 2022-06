Quien no ha leído el apellido Freud (o por lo menos, oído a otra persona decirlo) no solo está desconectado de la sociedad; tampoco ha visto Los Simpson pues en el gag del sofá –el chiste corto de la parte final de la intro, en la que todos corren hacia el sofá de la sala– del capítulo Faith off, o Fe apagada (episodio 11 de la temporada número 11), aparece el filósofo austríaco Sigmund Freud en una sesión de psicoanálisis con Homero Simpson.

La trascendencia de su teoría que combina ciencia, filosofía y medicina radica, en buena medida, en la revolución que esta significó al generar un rompimiento con el pensamiento tradicional de Occidente –que se basaba en el imperio de la razón como única alternativa hacia la libertad, la verdad e inclusive, el control de la voluntad– al postular a los deseos oscuros e inconscientes, como los motores del sujeto. Esto era algo no solo impensable sino sobre todo escandaloso en la sociedad vienesa de finales del siglo XIX y comienzos del XX.



Si bien el primogénito de siete hermanos no nació propiamente en Viena, su inclinación y formación académica sí tuvieron lugar en la capital del entonces Imperio Astrohúngaro. La profunda represión sexual –que rozó la mojigatería victoriana desde el uso de un vestuario completamente carente de formas y de visos de piel– a la que fue sometida su población, garantizó los medios para que Sigmund, hijo de un negociante de lanas, Jakob Freud, y una mujer 20 años menor que él, Amalia Nathansohn, se convirtiera en padre del psicoanálisis y en uno de los miembros de la trinidad de la sospecha (los otros dos fueron Marx y Nietszche).



“La represión sexual invadía implacablemente todos los usos y costumbres de la sociedad vienesa. La impostura en relación con el sexo fue tan general y obsesiva que casi podría hablarse de una neurosis colectiva”, escribe el español Marc Pepiol en el libro Freud. Un viaje a las profundidades del yo, nueva entrega de la colección Descubrir la Filosofía, que circula con EL TIEMPO.

Represión de la mujer

El pansamiento de Freud en la colección Descubrir la filosofía. Foto: Archivo particular

En este panorama de prohibiciones, la mujer llevaba la peor parte pues debía negar las formas curvas de su cuerpo mediante atuendos andróginos que, para garantizar su impecabilidad exterior recurría a corsés, polizones y capas de enaguas que impedían seguir un paso fluido e inclusive cruzar la pierna mientras se estaba sentada.



Seguramente fue una manera indirecta de controlar el exhibicionismo y la provocación que ocasionaba dejar ver el tobillo (de hecho, el uso de botines se popularizó y fue casi un mandato para las mujeres de la época). La negación constante de la sexualidad desató una estampida de deseo.



Freud, formado en medicina (aunque esta profesión no le inspiraba tanto a la mente y al corazón sino más bien al bolsillo), quiso atender a las jóvenes burguesas que clamaban alguna solución a sus agresivos síntomas de histeria, una afección reconocida –en voz muy baja por la exclusiva sociedad científica– como un trastorno de origen sexual, que también atrajo la atención y los esfuerzos investigativos del médico francés Jean-Martin Charcot, con quien Freud trabajó durante sus estudios en el centro de La Salpétriére de París.

Cinco postulados

Como parte del triunvirato de la sospecha, Freud basó su psicoanálisis en la puesta en duda de las concepciones y dinámicas sociales. Así lo confirman los principios de su enfoque analítico:



1. El consciente vs. el inconsciente. Para el psicoanálisis, la mente está estratificada entre una parte consciente y otra inconsciente; esta última, compuesta por un oscuro yo, cargado de deseos reprimidos.



2. Determinismo psíquico. Aquí entran en juego el libre albedrío como una vana ilusión y la fe en la vida psíquica. "Para él (el investigador psicoanalítico) no existe nada pequeño, arbitrario ni casual en las manifestacioes psíquicas", escribió Freud en su obra Pisconálisis (1910).



3. La sexualidad, como protagonista. Para el austríaco, la naturaleza humana obedecía a impulsos de origen sexual.



4. Sin diferencias. Freud sostuvo que el cerebro de un enfermo de neurosis y el de una persona sana no distan significativamente, entre sí.



5. Sexualidad infantil. Oponiéndose a los defensores de los niños como el epítome de la inocencia, Freud aseguró que ellos también estaban inmersos en el gobierno de la fuerza pulsional de carácter sexual.



"Por eso, Freud aseveró que las bases del carácter quedaban establecidas aroximadamente a la edad de tres años", puntaliza el autor.