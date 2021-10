Siglo XX, desde las trincheras, en colección Grandes Temas de la Historia

Con una Alemania notablemente fuerte en la carrera armamentista, un imperio británico robusto gracias a sus colonias atomizadas por todos los continentes y una Francia en el ocaso, inició el siglo XX. Manteniendo los aires bélicos que determinaron la evolución social desde la época antigua, el paso a la edad contemporánea dejaba a la vista, el primer gran conflicto de la edad contemporánea.

De hecho, esta nueva era inició en un lapso de cordialidad aparente, de paz armada; Alemania se empeñaba en reivindicar su Triple Alianza, una coalición de protección de intereses establecida en 1879, inicialmente entre el káiser Guillermo II y Austria-Hungría, ratificada en 1882 como triple cuando Italia se unió a la avanzada –comprometiéndose a defender a sus aliados ante cualquier amenaza francesa a cambio de la misma garantía en caso de amenaza hacia Italia– y nuevamente reivindicada en 1887 y 1902.



Pero a esta alianza de tres bandos, Gran Bretaña, Francia y Rusia respondieron con un acuerdo de defensa mutua, no agresión y y regulación de su expansión colonial por el mundo que venía adelantándose desde mediados del siglo XIX con la entente cordiale firmada entre la reina Victoria de Inglaterra y Luis Felipe de Francia y que posteriormente, en 1892, vinculó en negociaciones y pactos militares a Francia y a Rusia, abonándole el terreno a la alianza que le haría frente a la amenaza teutona.

Movimientos y trincheras

Entre 1912 y 1913, la región balcánica batalló contra Rusia y Austria-Hungría por la defensa de su territorio, marcando no solo el primer conflicto bélico de la era contemporánea sino además, sirviendo de antesala de la Primera Guerra Mundial. El choque entre el nacionalismo serbio y los intereses del yugo austrohúngaro motivó el asesinato del heredero al trono de este imperio, Francisco Fernando de Austria, en Sarajevo (capital de Bosnia) el 28 de junio de 1914, por facciones terroristas serbias.



Con este detonante, las estrategias se desplegaron pero sin duda, fueron las trincheras las protagonistas, pues los dos bandos las instituyeron como métodos de defensa llegando a realizar profundas excavaciones casi impenetrables que hicieron innecesarias algunas armas de asalto como los lanzallamas, los gases asfixiantes y los tanques. En este contexto, las tropas opositoras dejaron de ser el enemigo y en cambio, lo fueron las bacterias –no se habían inventado los antibióticos y eran difícilmente tratables las heridas de los soldados alcanzados por una bala de fusil o una bayoneta– la disentería, el tifus, el cólera y las bajas temperaturas.



En 1917, Rusia abandonó el conflicto y en su lugar llegó Estados Unidos, respondiendo a las provocaciones de los alemanes (el telegrama de Zimmerman animando la invasión mexicana a Estados Unidos y los hundimientos de buques mercantes con provisiones para los aliados, así como también del Lusitania), marcando el inicio del fin de la guerra.



En enero de 1918, el presidente estadounidense Woodrow Wilson presentó ante el Congreso una propuesta de paz de catorce puntos, que aunque no fue bien recibida en su momento, sí sentó las bases del armisticio que, finalmente, firmaron las tropas alemanas en noviembre de ese año. El primer conflicto bélico mundial llegó a su fin; no hubo ganadores, solo vencidos. Y a pesar de los acuerdos de paz establecidos, como el de Versalles o la Conferencia de Paz de París, fue imposible reactivar las economías. Fue el turno de la Gran Depresión de 1919.



(Además: El año 1000 y el resurgir de las ciudades, en Grandes Temas de la Historia)



