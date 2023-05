La cantante australiana Sia, de 45 años, reveló que tiene un Trastorno del Espectro Autista (TEA).

La artista contó en una entrevista que su condición le fue diagnosticada hace dos años.



Aunque no habló de síntomas específicos, dijo que tuvo un sentimiento de “alivio y autenticidad. Durante 45 años sentí que tenía que ponerme mi traje humano. Y solo en los últimos dos años me he convertido verdaderamente en mí misma".

Sia Kate Isobelle Furler, conocida como Sia, habló de su enfermedad en el podcast de Rob Cesternino, famoso por haber participado del programa ‘Survivor’ y amigo de la cantante.



Agregó que se ha reunido con personas de su misma condición. “Sucedió que finalmente pude sentarme en una habitación llena de extraños, nos contamos nuestros secretos más profundos, oscuros y vergonzosos; todos se rieron, y no nos sentimos como basura por primera vez en nuestras vidas, y nos sentimos vistos por primera vez por lo que realmente somos".

Y agregó: "Luego pudimos comenzar a salir al mundo y simplemente operar como humanos y seres con corazones sin pretender ser nada”.



“Es que nadie puede conocerte y amarte cuando estás llena de secretos y… viviendo avergonzada”, dijo.