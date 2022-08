Para una parte de sus contradictores (que no fueron pocos), fue ‘el sarampión de la filosofía’; y para la otra mitad, fue una especie de Damastes, el hijo de Poseidón, quien fue apodado ‘el estirador’ debido al método que tenía para lograr que los huéspedes de su posada encajaran perfectamente en su lecho de hierro, sin importar la estatura del invitado.

Si él era muy bajo, le estiraba las piernas a la fuerza, deformándolas; y si en cambio, era muy alto, se las cortaba. “Si, además, añadimos que el tamaño del lecho estaba trucado, para que nadie se ajustara exactamente al mismo, tenemos la característica del sistema hegeliano: ningún dato concuerda con el sistema, y, sin embargo, se lo fuerza a fin de que acabe encajando”, asegura Víctor Gómez Pin en su libro Lo real y lo racional. Este tomo de la colección Descubrir la filosofía se concentra en el estudio del alemán Hegel, principal opositor del sentido común y que, como tal, adquirió su mala fama de ‘perro muerto’ –como se refirió de él, recientemente, el filósofo Catalán Ramón Valls Plana en un congreso filosófico-científico, debido a la provocación que constituía hace no más de 20 años, la filosofía de la naturaleza del idealista nacido en Stturgart en 1770.



De ahí que, desde la perspectiva de sus detractores (personajes de la talla de Nietzsche, Kant, Shoppenhauer, etc.), el único motivo que incitaría la lectura de Hegel sería la necesidad de aprender lo que no se debe hacer en filosofía. En palabras de Bertrand Russell, hacerlo sería equivalente a vacunarse para inmunizarse contra una práctica impropia sucia o enferma de la filosofía.



Como sucede en el ámbito médico en donde para descifrar la cura de una enfermedad los especialistas deben correr el riesgo del contagio para identificar su tratamiento y prevención, para Roger Kimball (uno de los críticos y editores más importantes de nuestros días y quien escribió en 2000 su artículo La dificultad con Hegel en torno a la biografía del pensador alemán publicada por Terry Pinkard), pasa igual con el pensamiento hegeliano: “Al igual que los médicos aprenden cantidad de cosas sobre la salud estudiando enfermedades, así podemos también nosotros aprender mucho en cuestión de salud filosófica estudiando a Hegel”.



De ahí su comparación como el sarampión de la filosofía, según indica Manuel Cruz, director de la colección descubrir la filosofía: “En cualquier caso, hasta los más ácidos detractores ven al menos una utilidad profiláctica en la lectura de Hegel: para ellos el hegelianismo seria como un sarampión por el cual obligatoriamente hay que pasar. Así, tras las acerbas críticas de un Bertrand Russell o un Michel Foucault anida quizás la convicción de que el propio movimiento de la filosofía conduce a ese eslabón que es Hegel, por lo cual el ajuste de cuentas con este sería un ajuste de cuentas de la filosofía consigo misma”.

Lo que decían de Hegel

Hegel llega a 'Descubir la Filosofía'. Foto: archivo particular

Como egotista, también fue catalogado el problemático Hegel, debido a su capacidad a la hora de conciliar las cosas a las palabras y no al revés; de hecho, si hubiese sido zapatero, Hegel obligaría a sus clientes a forzar el uso de uno u otro par de calzado, sin importar qué tan grande o pequeño sea su pie.



Los señalamientos en su contra surgieron en 1801, cuando el astrónomo Giuseppe Piazzi, en dupla con el llamado ‘príncipe de las matemáticas’ Carl Friedrich Gauss descubrían un tercer planeta entre Marte y Júper, Ceres, basándose en observaciones y seguimientos minuciosos y continuos de sus desplazamientos. Sin embargo, el recién nombrado profesor de la universidad de Jena (Alemania), no tuvo mayor reparo en contradecir los resultados de la ciencia. En su obra De orbitis planetarum, Hegel sostuvo con su propia certeza, que no existía ningún ‘Ceres’ entre Júpiter y Marte; y para demostrarlo, se basó “en que la lista de distancias entre planetas que él había establecido a priori hacía imposible que se diera el caso”, escribe el autor de Víctor Gómez Pin.



En otras palabras, el filósofo y exseminarista alemán midió los avances de la ciencia en función de si se ajustaban, o no, a sus propias construcciones y por ello, despertó desconfianzas de los grandes filósofos de la época, como por ejemplo:

Schopenhauer: para él, Hegel gozaba de una voluntad de mistificación, es decir, sería un corruptor del pensamiento en su plena conciencia de la manipulación que realizaba.



Kierkegaard: le dio el ‘beneficio de la duda’, pues aseguró que sus apreciaciones respondían a sus confusiones con sus propias reflexiones; para leer a Hegel, el danés sugirió blindarse de sentido común, humor y ausencia de temores (ataraxia).

Foucault: como el más acérrimo crítico del sistema hegeliano (y como seguidor del la moral de Nietzsche), supuso que su filosofía no era ajena a la filosofía hegeliana, sino que era una especie de superación crítica de ella. “Foucault se pregunta si esta

superación es segura, y avanza la hipótesis de que quizá cuando crees haberlo dejado atrás, te encuentras a Hegel en una esquina de la calle…”, puntualiza Gómez Pin.

Pilar Bolívar - @lavidaentenis