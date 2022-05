Antes de los influencers estuvo el propagandístico Hitler, y previos a su maquinaria nazi fueron los pensadores de las tallas de Sartre o Camus. Inclusive, si rebobinamos aun más el casete del activismo –entendido bajo su definición original como la toma de partido de un notable del intelecto, en aras de la transformación sociopolítica– encontraremos a François-Marie Arouet (1694-1778), más conocido como Voltaire, el primer intelectual mediático de la historia, a pesar de que su vida y su obra se desarrollaron en una época en la que Twitter, Instagram y TikTok apenas llegaban a ser gacetas, libros y cartas.

Si bien no eran medios en los que el éxito se medía según el número de ‘me gusta’ e interacciones de un post, sí eran lo bastante influyentes para movilizar al público objetivo de la época, a la opinión pública que atravesaba su etapa de gestación gracias, precisamente, a estos ancestros de nuestra social media.



“Voltaire sería lo más parecido a un intelectual ‘mediático’ por su maestría en saber llegar a esa ‘opinión pública’ que por entonces se estaba formando gracias a las gacetas, los libros y la correspondencia”, escribe Roberto R. Aramayo en su libro 'Voltaire. La ironía contra el fanatismo', sexto tomo de la colección Descubrir la Filosofía, que circula esta semana con EL TIEMPO.



En términos contemporáneos, si el filósofo François-Marie Arouet viviera en estos tiempos, sería influencer –no solo divulgador o edutuber, pues su fuerza radicó en su movilización a través de la pluma a favor de las víctimas de los atropellos y en contra del fanatismo–, estaría en redes sociales como @Voltaire y su obra sería nutrida por controvertidos hilos desenmascarando la crueldad y el abuso del poder.



Añade Aramayo, al respecto: “hoy en día, el acceso del intelectual a los medios de información de masas comporta el precio de la manipulación y distorsión de la propia voz absorbida por códigos difícilmente compatibles con el pensamiento”.

Textos condenados

'Voltaire. La ironía contra el fanatismo' Foto: Archivo particular

A pesar de que su revolución de la pluma tuvo lugar en un contexto que facilitó sus condiciones (el siglo XVIII, plena época de la Ilustración en la cual ‘su majestad’, la razón, derrocó el imperio religioso teocéntrico), los haters (o detractores)no se hicieron esperar. De hecho, gran parte de sus escritos realizados en los últimos veinte años de vida, debieron ser publicados bajo seudónimos y fueron desaprobados, prohibidos y hasta condenados a la hoguera.



Ello, debido a la ironía que usó como punta de lanza en contra de todo lo que es susceptible de fanatismos en cualquier sociedad. Así lo determinó en una de sus obras más representativas, 'Tratado sobre la tolerancia', en donde anotó que lo hombres delinquen en cuanto perturban a la sociedad; y para esto, basta caer en fanatismos como los fundamentalismos, los fanatismos religiosos y las tan coyunturales intolerancias políticas.



Precisamente, sobre el carácter atemporal y perenne de la filosofía de Voltaire y la ironía contra el fanatismo, escribe Aramayo: “no hace falta haber leído a Platón, Epicuro, Rousseau, Marx o Freud para estar imbuido de sus ideas, que forman parte de nuestro acervo cultural. Y eso mismo sucede con Voltaire”.

Voltaire, en cinco claves

1. Su filosofía no es aceptada por la filosofía académica, por falta de rigor. “Eso dice muy poco favor de la filosofía oficial, porque Voltaire forma parte de un escaso elenco de pensadores que modelaron la visión de los peligros y amenazas que acechan actualmente a nuestra sociedad”, puntualiza Aramayo.



2. La ironía como aliada. Este filósofo francés nos enseñó a esbozar una sonrisa satírica ante situaciones mejorables y a darles una mirada igualmente irónica a los agravios.



3. Independencia económica. Arouet amasó un considerable patrimonio que le permitió vivir a sus anchas. Y lo consiguió luego de una experiencia de desprecio por su cuna, propinada por algunos nobles (en cuyo círculo quería encajar el filósofo). Finalmente, el irónico Voltaire halló la manera de vengarse de ellos, convirtiéndose en su prestamista y cobrándoles altos intereses.



4. Contra el fanatismo religioso. A pesar de que no se oponía a uno u otro credo, sí luchaba contra los que querían imponerse como dogmas.



5. Su personaje inventado. Si bien su fuerte no fue la retórica, Voltaire también fue dramaturgo. En su residencia tenía teatro propio e inclusive, Voltaire fue un personaje inventado por él mismo; su nombre es un enigmático anagrama.



