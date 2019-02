Los 'shows' de medio tiempo de las últimas ediciones del Super Bowl

Jim Young / REUTERS

La llamada 'Reina del Pop', Madonna, fue la encargada de protagonizar el show de medio tiempo en 2012. En su entrada, Madonna emuló a una diosa griega e ingresó al escenario montada en una enorme silla dorada acarreada por soldados. La cantante abrió con su éxito 'Vogue' y continuó con un repertorio que incluyó varios de sus éxitos comerciales, como 'Music', 'Give Me All Your Luvin', 'Open Your Heart' y 'Express Yourself'.



La 'Reina del Pop' estuvo acompañada del desaparecido dúo LMFAO, las raperas Nicki Minaj y M.I.A. y un coro de 200 personas conformado por locales de Indianápolis.