‘Odio ir a fiestas’: Shirley Manson, de Garbage

La primera edición del Bime (Bizkaia International Music Experience) en América Latina se llevará a cabo en Colombia del 4 al 7 de mayo de 2022. El congreso musical que clausuró en Bilbao el pasado 29 de octubre tuvo entre muchos grandes invitados a la cantante Shirley Manson, de Garbage, cuyo álbum Beautiful Garbage está cumpliendo 20 años.

Manson conversó sobre este aniversario, el nuevo álbum, la pandemia, el movimiento social contra el racismo Black Lives Matter, su pódcast, la controversia del comediante Dave Chappelle y sus recuerdos de Colombia.

Ojalá pueda regresar a Colombia pronto, ahora que todo está reactivándose.

Que ese mensaje vaya de su boca directo a los oídos de Dios. Mis experiencias en Bogotá y en Ciudad de México en concierto han sido de las más conmovedoras de mi vida. No sé, ustedes son demasiado cálidos, extrovertidos. Yo soy muy así. No soy nada fría. Y Colombia, con su gente cálida, me recibió con ese color tinta de su cielo, con su clima frío. Y cuando salimos a tarima fue un choque enorme de calor y frío. Jamás se me va a olvidar. ¿Pero quiere que le cuente una cosa?



(Lea también: ‘La mujer del 2021 está donde quiere estar’: Kany García)

¿Qué?

Nos habían hecho muy mala publicidad sobre ir a Colombia. Nos habían dicho: “Oigan, cuidado en Bogotá, que esa gente viene de narcotráfico, secuestros y bombas”. Entonces íbamos muy prevenidos. Cuando íbamos camino al concierto, nos sentíamos unas superestrellas de rock, con la caravana de la policía motorizada adelante de nuestra camioneta. De repente, la camioneta dio un viraje inesperado y pensamos “nos secuestraron”. Empezamos a ponernos ansiosos. Pero resultó que la caravana había dado un giro equivocado hacia un callejón sin salida. Pero en su país la pasamos muy bien.

¿Están planeando una nueva gira?

Estamos planeando la gira mundial, porque la norteamericana la acabamos de terminar junto a Alanis Morissette y Cat Power. Nos fue muy bien, debo decirlo. Y creo que nos fue muy bien porque arrancó justo después del covid, entonces todos eran al aire libre, no muy estresantes. Ahora estamos planeando algunas apariciones en festivales y cosas así.

¿Le dio duro todo este tiempo?

Casi me vuelve loca. Aún me desquicia.

Lo he visto en sus redes sociales.

(carcajada). Es cierto. Odio el covid. Me está volviendo loca.

¿Pudo hacer música?

Parecía una bola de queso derretido, echada sobre el sofá. Con el covid y todo el tema de Black Lives Matter tuve que combatir mucho la depresión.

¿Cómo la combatió?

Nos habían hecho muy mala publicidad sobre ir a Colombia. Nos habían dicho: “Oigan, cuidado en Bogotá, que esa gente viene de narcotráfico, secuestros y bombas” FACEBOOK

TWITTER

Mi marido me ayudó. Y quejarme constantemente también me sirvió mucho. Y que mientras me quejaba, mi marido me servía unos cocteles maravillosos. Además de eso, mi perrita, una pequeña Terrier de 14 años que es muy divertida, me obligaba a sacarla todos los días. Me salvó la vida. Pero no, no hice nada de música. No se me ocurrió ni una sola idea creativa, ni tampoco me “reinventé”, ni pude hacer una sola lonja de pan como mucha gente. Fui una completa inútil.

Yo creo que a muchos de nosotros nos pasó eso.

Pero también conozco a mucha gente a la que le ha encantado estar con sus familias, trabajar desde casa. Yo nunca he trabajado desde mi casa. A mí me gusta viajar, y estar encerrada me esta haciendo perder la cordura. De hecho, este es mi primer viaje internacional desde las cuarentenas. Y ha sido un poco incómodo porque de repente estoy otra vez con mucha gente, y se siente extraño.

Con respecto a Black Lives Matter, ¿cree que la causa por los derechos civiles avanzó algo luego de la muerte de George Floyd?

Habría que preguntarle a un compatriota negro o de color. Yo soy blanca, no soy la mejor persona para contestarle eso. Lo que sí me parece fantástico es que sea más difícil para la policía matar a cualquier persona porque sí, gracias a esa fuerza clandestina que son los teléfonos inteligentes y sus cámaras. Eso le ha puesto una luz brillante encima a la brutalidad policial, al racismo, a la intolerancia y al odio. Eso nos está obligando a ver esas actitudes de frente. Y hasta que uno mire de frente esas cosas, y las reconozca, no podrá resolverlas.



(Le puede interesar: Gorillaz regresa a Colombia: lo que debe saber del concierto en Bogotá)

¿Cree que como especie hemos aprendido algo?

Está por verse. Yo por lo menos creo que una de las cosas que aprendí es que ya no tengo que saludar a nadie de beso en la mejilla (risas). Odiaba esa costumbre. También estar dando la mano, me parece que ya no hay que hacerlo después del covid. Y me gusta mucho tener un tapabocas y saber que no parezco loca de ponérmelo en un avión. Sobre todo porque antes me enfermaba mucho de esas gripas comunes, y todos esos malestares han desaparecido desde que hay que usar una máscara y no hay que saludarse de mano. Esas cosas están bien.

¿Usted maneja sus propias redes sociales?

Yo manejo mis propias redes, pero tengo un equipo maravilloso que las conecta. Ya no me gusta Facebook (hace cara de asco), y a Twitter voy muy poco. Prefiero pasármela en Instagram, donde estoy gran parte de mi tiempo descubriendo artistas y música. Es muy divertido.

¿Y TikTok? ¿Le gusta?

No. Tengo 55 años; ya estoy muy vieja para TikTok.

Pero Mick Fleetwood tiene setenta y pico de años y ahí estaba el año pasado, con el viral de Dreams de Fleetwood Mac. ¿Quién quita que cualquier canción del Beautiful Garbage se vuelva viral?

(Cara de asco). Dios no lo quiera (risas). No quiero decir que uno no pueda ser un artista y estar allí. Pero simplemente no me interesa. Hay cosas que son para gente más joven. Para mi sobrina, por ejemplo. TikTok es una de ellas.

Ha estado haciéndole reminiscencia a Beautiful Garbage en sus redes sociales.

Una de las cosas que aprendí es que ya no tengo que saludar a nadie de beso en la mejilla (risas). Odiaba esa costumbre FACEBOOK

TWITTER

(Cara de vergüenza). Sí. Dios mío. Ha sido muy raro mirar veinte años atrás y recordar ese tercer álbum. Es muy extraño. Pero me he divertido mirando todas las fotos. Sobre todo viendo los cambios en el pelo. Esta mañana vi esta foto mía en la portada de una revista japonesa de moda con el pelo rubio y las pestañas azules, y a la gente le encanta cuando uno les echa cuentos detrás de esas fotos, como “detrás de escena”. Uno como artista siempre es la cara de algo, y no quiere sacar la ropa sucia al sol. A los fans les encanta cuando uno hace eso.

¿Cómo está la banda?

Están muy bien. Llevamos 30 años juntos ya.

Increíble. Para una banda de rock and roll…

Es una eternidad. Sin duda, de no creer. Si usted se pone a mirar muchas de las bandas de los años noventa, y se da cuenta de que no lo lograron 30 años después, se siente muy afortunada. Además, Butch, Duke y Steve son mis hermanos, y como cualquier banda, entre nosotros podemos volvernos locos. Ha habido épocas en que ni nos hablamos. Pero estamos en un buen lugar ahora. Estamos sorprendidos sobre cómo nos ha ido de bien con el disco, porque esperábamos mucha resistencia, por la carga política que tiene el disco. Pero mucha gente nos ha dicho que es uno de los mejores discos de nuestra carrera, así que nos sentimos muy cómodos. Nos sentimos asombrados de haber sobrevivido.



(Lea además: U2 lanza un nuevo tema en TikTok Dublín)

¿Extraña algo de los noventa?

Todo (risas). No, estoy bromeando. Pero sí extraño sentirme joven, de energía ilimitada. Porque no sé cómo explicarlo. Era fuego puro. Ya no soy fuego. Ya me gusta es acostarme temprano (risas).

¿Ya no hay mucha fiesta entonces?

No. Las odio.

¿Y en los noventa era muy fiestera?

Por defecto. Porque nos invitaban a todas las fiestas entonces, cuando uno anda de gira, la corriente se lo va llevando a uno por ese curso. Pero ahora mi definición de hot es estar metida entre la cama con mi esposo y el perro.

Óigame, bonitas botas.

Gracias. A mí me encantan. Son de Alexander McQueen, tengo que confesar. Son muy finas. Y muy caras. Y eso que ya no compro cosas caras.

¿Por qué no?

Porque no es bueno para el medio ambiente. Sobre todo consumir de más, no es bueno para el planeta. Estas las compré porque hacía tres años que no compraba un buen par de zapatos, y estas botas me fascinaron.

Pero, sabiendo que gran parte de la contaminación viene de intereses corporativos y masivos, ¿usted sí cree que ese tipo de decisiones conscientes marquen alguna diferencia con respecto a la crisis climática que estamos viviendo?

Yo creo que la responsabilidad personal es importante. Soy maniática con el reciclaje, lo he sido durante más de veinte años. Y creo que si cada persona hiciera el esfuerzo, aliviaría algo de esa presión que sufre el planeta. Pero tiene razón, me enfurece que los gobiernos sientan que no es con ellos, porque les va a costar mucho dinero. “Pretendamos que no es con nosotros y dejemos que otra generación de gobierno lidie con las consecuencias”. Es una locura. Así que como eso ya me saca de casillas, mejor hago algo por mi cuenta para dormir mejor por la noche. Porque, de lo contrario, me voy a enloquecer. Literalmente. (Risas). No sé por qué me río, porque no es un asunto de reírse y de hecho me rompe el corazón ver a Greta Thunberg gastándose la juventud peleando por el planeta. Es una obscenidad.

Teniendo en cuenta que Greta Thumberg ha invertido su adolescencia en el activismo por el medio ambiente y no pasándola bien con sus amigos, ¿qué cree que va a sucederle?

Creo que ya está matriculada de por vida como activista. Y que está en su sangre. Como Jane Goodall, que es una gran activista desde que tengo uso de la memoria. Son nuestras heroínas modernas y hacen un trabajo excepcional.

¿Qué la trajo al Bime?

Una organización que representa a géneros marginalizados (como lo no binario) y poco representados en la industria de la música. Me parece importante y siempre me ha parecido importante.

¿La representación de otros géneros en la industria de la música tiende a mejorar?

Soy maniática con el reciclaje, lo he sido durante más de veinte años. Y creo que si cada persona hiciera el esfuerzo, aliviaría algo de esa presión que sufre el planeta FACEBOOK

TWITTER

Las conversaciones alrededor del género son importantes para la libertad de todas las personas. Necesitamos representación de todos los géneros, incluso aquellos que han sido marginados. Cuando se empieza tener estas conversaciones sobre temas que la gente encuentra difícil de entender, como el asunto de lo no binario, se empieza a entender mejor un tema como el problema de Dave Chappelle y su postura sobre la comunidad transgénero. La gente transgénero ha existido durante siglos. Este no es un concepto nuevo que alguien se inventó. La gente trans existe. Y hay que reconocerlo, así no conecte con nuestra idea binaria de masculino y femenino, ¿sabe? Hay que cambiar la mente.

¿Vio el especial de comedia de Chappelle?

No lo he visto. He leído los diálogos.

¿No le daría una oportunidad?

Cuando uno se burla de la gente que está en el poder, se llama sátira y es divertido. Cuando está denigrando a gente vulnerable, se llama matoneo. ¿Sabe? Creo que es matoneo. Y usar la comedia como defensa no es chévere, de la misma forma que chistes sobre gente negra en los años setenta era aceptada y ya no lo es. A mí no me gustaría que hicieran chistes sobre mi origen escocés. Y ojo, que a Chappelle no lo están cancelando. Simplemente le están diciendo que lo que dice no es chévere. Y él se rehúsa a aceptarlo. Al contrario, él está tratando de cancelar a la gente transgénero. Y eso me parece indignante. Así Netflix no quiera cancelar su show.

Es que es un contrato de 60 millones de dólares.

Así es, es todo por dinero. Y Chappelle es un cómico brillante, no me malinterprete. Pero creo que en este caso está equivocado. La mayoría de la gente transgénero muere a los 35 años, muchos de ellos asesinados, porque la gente no entiende su sexualidad, y le tiene miedo, y quiere destruirla. Y eso es inmensamente triste.



-ALEJANDRO MARÍN*

Director de la emisora La X - Para EL TIEMPO

En redes: @Themusicpimp



* Experto musical, ‘podcaster’ y autor del libro ‘Historia secreta de la música’ (2019).

Escuche el pódcast de esta entrevista en la web de La X: www.laxmasmusica.com. Y vea el programa de televisión de Alejandro Marín, ‘#ElPodcast’, todos los lunes, a las 10 de la noche, por el Canal Trece.