Sherlock Holmes: una fuente inagotables para el cine y la televisión

El emblemático investigador creado por sir Arthur Conan Doyle hay sido fuente de inspiraciòn también de innumerables películas y series de televisión. Y, claro, es el padre de producciones como CSI y sus sucesoras.



1. 'Sherlock', con el sello particular de la BBC



Esta serie tiene al actor Benedict Cumberbatch como protagonista. La producción ubica a Holmes y a su compañero en la Londres del siglo XXI, con la ayuda moderna del teléfono móvil, iPad e internet.

2. ‘Sherlock Holmes: juego de sombras’



Jude Law y Robert Downey Jr. encarnan a Watson y Holmes en esta película que dirige Guy Ritchie. El detective enfrenta un duro enemigo: el profesor Moriarty, un villano tan listo como él.

Downey Jr. en el papel de Holmes. Foto: Archivo particular

3. Basil Rathbone, el eterno Sherlock

Rathbone (1892-1967) fue el actor que interpretó a Holmes hasta el cansancio. Hizo 14 filmes, entre ellos The Hound of the Baskervilles (1939) o The Adventures of Sherlock Holmes (1939).



(Lea también: Sherlock Holmes: un personaje que superó a su creador)

Basil Rathbone, el eterno Holmes Foto: Archivo particular

4. ‘Enola Holmes’: una película para jóvenes

Enola Holmes (Netflix), personaje creado por la escritora estadounidense Nancy Springer, da vida a una intrépida investigadora, al igual que su hermano Sherlock. Un filme para una nueva generación.

Enola Holmes Foto: cortesía Netflix

(Le recomendamos: De Superman a Sherlock Holmes, habla Henry Cavill sobre 'Enola Holmes')

5. ‘Elementary’, serie de televisión

En esta serie, Holmes vive en Nueva York. Protagonizada por Jonny Lee Miller (Sherlock) y Lucy Liu, como Joan Watson. Holmes es un consultor de Scotland Yard caído en desgracia.

Jonny Lee Miller y Lucy Liu. Foto: Archivo particular

CULTURA

EL TIEMPO

Otras noticias del cine: