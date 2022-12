El Centro de Estudios para el Dominio Público anunció que a partir del 1 de enero las películas, obras literarias y composiciones escritas antes de 1927 serán de dominio público. Esto, para celebrar el día del dominio público de 2023.



Trabajos muy reconocidos, empezando por algunas obras de Virginia Woolf, quien, recordemos fue una escritora británica de novelas, cuentos y obras teatrales (famosa por ‘Al faro’, en inglés ‘The Lighthouse’), así como las obras de ‘Sherlock Holmes’, que en su lugar fueron escritas por Arthur Conan Doyle, ‘Metrópolis’ y el primer thriller de Alfred Hitchcock, pasarán hacer una obra de dominio público.

‘Amerika’ de Franz Kafka, famoso por novelas como ‘La metamorfosis’ y ‘El proceso’ también está incluida en este catálogo.



A continuación, encuentra la lista completa:

Películas

Póster de la película de Fritz Lang. Foto: U.F.A

- Metropolis (de Fritz Lang)

- The Jazz Singer (de Alan Crosland)

- Wings (de William A. Wellman)

- Sunrise (de F.W. Murnau)

- The Lodger: A Story of the London Fog (de Alfred Hitchcock)

- The King of Kings (de Cecil B. DeMille)

- London After Midnight (de Tod Browning)

- The Way of All Flesh (de Victor Fleming)

- 7th Heaven (de Frank Borzage)

- The Kid Brother (de Ted Wilde)

- The Battle of the Century (de by Clyde Bruckman)

- Upstream (de John Ford)





Libros

- Virginia Woolf: To the Lighthouse

- Arthur Conan Doyle: The Case-Book of Sherlock Holmes

- Willa Cather: Death Comes for the Archbishop

- Countee Cullen: Copper Sun

- A. A. Milne: Now We Are Six

- Thornton Wilder: The Bridge of San Luis Rey

- Ernest Hemingway: Men Without Women

- William Faulkner: Mosquitoes

- Agatha Christie: The Big Four

- Edith Wharton: Twilight Sleep

- Herbert Asbury: The Gangs of New York

- Franklin W. Dixon: The Tower Treasure

- Hermann Hesse: Der Steppenwolf

- Franz Kafka: Amerika

- Marcel Proust: Le Temps retrouvé

Composiciones musicales

- The Best Things in Life Are Free

- (I Scream You Scream, We All Scream for) Ice Cream

- Puttin’ on the Ritz

- Funny Face and ’S Wonderful

- Can’t Help Lovin’ Dat Man y Ol’ Man River

- Back Water Blues, Preaching the Blues y Foolish Man Blues

- Potato Head Blues y Gully Low Blues

- Rusty Pail Blues, Sloppy Water Blues y Soothin’ Syrup Stomp

- Black and Tan Fantasy y East St. Louis Toodle-O

- Billy Goat Stomp, Hyena Stomp y Jungle Blues

- My Blue Heaven

- Diane

- Mississippi Mud

Ahora, el Centro ha explicado que esto solo aplica para las leyes de Estados Unidos; si en otros países las leyes de derechos de autor son diferentes es probable que no lo haga.

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS