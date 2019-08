She-Hulk, la divertida heroína que no sabía qué necesitaba

Podría excusársele si no conocía a She-Hulk. No es ni mucho menos una recién llegada al panteón de los héroes (su origen se remonta a 1980), pero por alguna razón no ha logrado la exposición que ha tenido su primo, Bruce Banner.

Sí, la abogada Jennifer Walters es prima de Bruce Banner (Hulk). Tras recibir un balazo en un ataque de criminales, la única opción para salvarla fue una transfusión de sangre y, con ella, de los verdes efectos de la radiación gamma. La diferencia está en que ella nunca pierde el control y recibe los poderes de Hulk sin que merme su inteligencia. Su historia está en Verde y soltera, tomo de la Colección definitiva de novelas gráficas de Marvel de esta semana.



Y es que, por azar o por destino, hoy She-Hulk se ha cruzado en su camino y se abre así la posibilidad de que descubra (o recuerde) a uno de los más interesantes, completos y tridimensionales personajes del vasto catálogo de héroes de esta casa.



También, y esto es notable, tratándose de alguien que ha sido parte de Los vengadores, Los 4 fantásticos, Los defensores y S.H.I.E.L.D., y es uno de los más divertidos.

Esto es porque las andanzas de la joven ‘Hulka’ parecen a veces más un episodio de Friends que un arco de superhéroes. A pesar de que su trabajo en la división de derecho superhumano del bufete Goodman, Lieber, Kurtzberg y Holliway la lleva a codearse con A-listers como Capitán América o Doctor Strange y, a compartir unas cervezas con un aspirante a supervillano.



El estilo de dibujo (los seis números de este libro combinan el trabajo de Juan Bobillo y Paul Pelletier) hace juego con el carácter relajado del personaje. Y es el único tomo de la colección protagonizado por un personaje femenino en solitario.

‘Verde y Soltera’ es el tomo de esta semana. Se vende por $29.900. Foto: Archivo Particular

La colección está conformada por 60 libros en tapa dura. Cada uno se vende por 29.900 pesos. El costo total para suscriptores de EL TIEMPO es 1’399.000 pesos. Se puede comprar llamando al 4266000 (opción 3) en Bogotá o a la línea 01 8000 110 990 y en tienda.eltiempo.com/marvel.

WILSON VEGA​@WilsonVega