Reconocer canciones que suenan en el entorno ha sido la especialidad de Shazam desde hace 20 años. No siempre fue tan fácil como ahora, en sus primeros tiempos, la aplicación era una especie de asistencia telefónica.

En esos tiempos iniciales, en el 2002, las personas -en el Reino Unido, lugar de nacimiento de esta marca- tenían que llamar a un número telefónico, el 2580, y dejar que al otro lado oyeran lo que sonaba en el entorno para que se pudiera captar la canción que sonaba.



Había que colgar y tiempo después, Shazam enviaba el título de la canción y el artista que la interpretaba vía mensaje. Demasiados pasos en comparación con la facilidad que ofrece ahora y que se logró a partir de la llegada de los smartphones y los desarrollos tecnológicos que le permitieron adaptarse a ellos.

Cada cierto tiempo, Shazam publica su lista de canciones más "shazameadas", es decir buscadas e identificadas, de la historia. Cumplir 20 años es el motivo perfecto para actualizar este listado.

La aplicación, que desde el 2018 pasó a ser propiedad de Apple, celebró su cumpleaños número 20 años creado una playlist con los artistas y canciones más buscadas a través de la aplicación, año por año, desde el 2002.

"El resultado es un viaje irresistible por dos décadas de recuerdos", indica la presentación de esta lista en Apple Music. "¿Quién podría olvidar Crazy, el exitazo neo soul con el que Gnaris Barkley conquistó el mundo en 2006 y que fue versioando por artistas como Paris Hilton o The Kooks? ¿Y qué decir de I Gotta Feeeling, el himno que convirtió el 2009 en una discoteca permanente?".



Y sigue recordando grandes hitos, incluso de artistas que surgieron de la nada gracias a las búsquedas de la gente. También, aceptaron que hubo grandes hits que quedaron en la lista como One Dance, de Drake, o Walking On a Dream, de Empire of the Sun, Pero recalca que escogió las que alcanzaron los puntos más altos en listas.



Por ejemplo Dance Monkey, de Tones And I, la canción más buscada de la historia de Shazam -con 41 millones de veces- un éxito del 2019.

Esta es la lista de 20 años de éxitos de Shazam

La lista de reproducción, que se encuentra en Apple Music bajo el nombre de '20 años de éxitos de Shazam' incluye:



-Shape Of You, de Ed Sheeran



-Rolling in The Deep, de Adele



-Lean on, de Mayor Lazer



-Bring Me To Life, de Evanescense



-Hey, Soul Sister, de Train



-Crazy, de Gnarls Barkley

-Cheap Thrills, de Sia



-Blurred Lines, de Robin Thicke



-Rather Be, de Clean Bandit



-Heaven, de DJ Sammy y Yanou



-Solo, de Clean Bandit (feat. Demi Lovato)



-Deam on, de Major Lazer, MØ y DJ Snake



-I Gotta Felling, de Black Eyed Peas

-Roses, de Saint Jhn e Imanbek



-Astronaut in the Ocean, de Masket Wolf



-Dance Monkey, Tones and I



-Young Folks, de Peter Bjorn and John



-Somebody That I Use To Know, de Gotye



-I´m Yours, de Jason Mraz



-Lonely, de Akon



-I Don't Wanna Know, de Mario Winans

Además de la lista, Shazam dio a conocer que Drake es el artista más "shazameado" en su historia, con más de 350 millones de shazams o búsquedas.



Otra curiosidad: la primera canción que llegó a un millón de búsquedas fue Tik Tok de Ke$ha, en el 2010. Y la que más rápido alcanzó el millón fue Butter, de BTS, que lo alcanzó en nueve días.



Shazam cuenta con 225 millones de usuarios mensuales en el mundo y tiene 70.000 millones de identificadores de canciones.

Más noticias

Elvis Crespo reaccionó al video de ‘Neverita’ de Bad Bunny



¿Karol G y Feid están saliendo? Estas imágenes volvieron a levantar los rumores



Harry Styles habla sobre su sexualidad: ‘Todos han tenido su propio viaje’



REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET