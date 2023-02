Shang-chi, el maestro del kung-fu, es un superhéroe que creó Marvel en los setenta y ganó popularidad recientemente por su exitosa adaptación al cine. Es afortunado que así sea, toda vez que hablamos del más hábil peleador de ese universo.



Y por eso es apropiado que la colección MarvelRED dedique un tomo a exaltar esa cualidad, aunque –por razones que es imposible no leer, al menos en parte, como guiños de corrección política– haya optado por no mostrarnos la primera aparición del personaje, como es tradicional en estos libros.



En lugar de eso, se nos ofrecen en cambio dos historias modernas: La primera es Spider-Island: Deadly Hands of Kung Fu, que, como su nombre indica, es un crossover con la saga del amistoso vecino 2011 en la que todos los habitantes de Nueva York reciben poderes arácnidos.

Es una historia con un guion sólido de Anthony Johnston, pero si se separa de los mares de historias arácnidas disponibles bajo este sello es por la maestría de los dibujos de Sebastián Fiumara. La segunda historia es Deadly Hands of Kung-Fu, una serie muy breve, conformada por 4 entregas.



Es una historia dramática, con fuertes guiños al tono setentero de los orígenes del personaje. Y si alguna vez quiso ver a un maestro de las artes marciales peleando con seis brazos, esta es su oportunidad.

La colección

Los héroes más poderosos de Marvel se reúnen cada semana en Marvel RED. Cada tomo de la colección vale 42.900 pesos.



