Shakira y Gerard Piqué se separan, según confirma ella misma en un escueto comunicado que su oficina de comunicación hizo llegar ayer a Efe. “Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad”, afirma.

De esta manera termina la catarata de rumores que había inundado la prensa del corazón en España durante los últimos días.



La separación se produce tras doce años de relación. La cantante (45 años) y el futbolista (35) se conocieron en la época del Mundial de Sudáfrica, en 2010. Ella cantaba el himno, el famoso Waka Waka, y cuando Piqué la vio en Madrid le aseguró que se encontrarían en la final. Y así fue. La selección española levantó la copa ese año, mientras la nueva pareja levantaba interés.



En esa ocasión celebraron juntos su primer cumpleaños: ella llegaba a los 33 y él a los 23. El mismo día: el 2 de febrero. Por eso, Piqué celebra los goles exponiendo dos dedos de cada mano. No se trata de la señal de la victoria sino de un guiño al día 2 del segundo mes.



En marzo de 2011 Shakira confirmó su relación con un trino: “Les presento a mi sol…”, dijo un mes después de haberse trasladado a Barcelona. Desde entonces se le vio apoyando a su pareja en los partidos de fútbol y la foto de ambos en diferentes momentos de la vida en común se volvió habitual. Si los dos eran famosos por separado, juntos se convirtieron en una de las parejas más mediáticas de Hispanoamérica.



No contrajeron nupcias. “Me gusta cómo estamos ahora, cómo funcionamos como pareja y no sentimos la necesidad de estar casados”, dijo Piqué en una entrevista.



n enero de 2013 nació su primer hijo, Milan. En 2015 llegó Sasha. Los dos niños van al colegio, no lejos de su casa y del Camp Nou. Sus padres publicaban videos y fotos de momentos familiares en sus redes. De hecho, el último que le dedicó Shakira a Piqué fue en marzo de este año, luego de que el Barça le ganara al Real Madrid en el Bernabéu por cuatro goles a cero.



“Estás hecho de un material que solo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos”, le dijo.



La imagen de familia feliz se empezó a empañar esta semana cuando aparecieron los primeros chismes sobre su posible separación.



La esclusa la abrió el diario El Periódico el miércoles con un artículo firmado por Emilio Pérez de Rozas, en el que aseguraba que “todo parece indicar que la relación sentimental entre Shakira y Piqué está atravesando uno de sus peores momentos desde que se conocieron”. Contaba, también, que el jugador pasaba “noches y días” en el apartamento de soltero que tiene en Barcelona.



Luego, dos periodistas del mismo medio agregaron un baldado de agua fría al señalar que el motivo de la discordia era una mujer. “La cantante lo ha pillado con otra y sabe quién es ella, con nombre y apellidos”, dijeron. “Por eso ha tomado la decisión de separarse”, agregaron.



Lorena Vázquez y Laura Fa, que llevan el pódcast Mamarazzis, indicaron que se trata de una rubia de 22 años, mesera y ayudante en eventos. “Hoy os podría decir su nombre, apellidos, lugar de trabajo y hasta describirla físicamente, mientras miro una de sus fotografías en su perfil de Instagram”, aseguró Vázquez.



Hola se encargó de aumentar el caudal con la información de que el sábado 28 de mayo, cuatro días antes de que se destaparan los problemas, “la pareja vivió un triste y tenso episodio”. Se trató supuestamente de un ataque de ansiedad, por el que un servicio médico de urgencia tuvo que acudir en auxilio de Shakira. La revista publicó fotos y citó fuentes cercanas a la pareja que habrían visto parqueados en el margen de una carretera los dos carros de ellos y una ambulancia en la que estaba Shakira, llorando y nerviosa. Piqué, con jeans y camisa blanca, estaba pendiente de ella. Los sanitarios trataban de tranquilizarla. También estaba su madre, Nidia del Carmen Ripoll Torrado. Piqué abrazó a la cantante y ella pareció reconfortada. Luego pidió que la llevaran a la clínica Teknon de Barcelona.



Sin embargo, el vocero de Shakira en Colombia aseguró a EL TIEMPO que lo que sucedió ese día fue que el padre de la cantante, William Mebarak Chadid, sufrió una caída, por la que la ambulancia acudió al lugar. Indicó que ella lo acompañó en el vehículo al centro médico y que se está recuperando. También aclaró que la cantante está bien de salud.



El cauce, en todo caso, ya se había desbordado. Informalia, de El Economista, dijo el jueves que “la cantante colombiana y el futbolista blaugrana han iniciado el proceso oficial de separación en Barcelona”. Aclaró que “no están casados, pero comparten cosas importantes sobre las que hay que poner orden”. Y fue más allá al asegurar que no se esperan problemas por el dinero sino por la custodia de sus dos hijos puesto que supuestamente “la artista no quiere seguir viviendo en Barcelona”.

De acuerdo con la autora del artículo, Sara Tejada, en España Shakira “no tiene amigos ni familia (salvo la de Piqué) y Hacienda la persigue desde años, por lo que tiene intención de mudarse e instalarse en otro país”. Y lo quiere hacer con Sasha y Milan. “Y aquí empiezan los problemas: Piqué se niega a separarse de sus hijos y alude a que los niños nacieron en Barcelona, aquí se han criado y aquí tienen su colegio y sus amigos”, agrega.



El torrente de rumores llevaba mucha fuerza el jueves. Un periodista turco difundió un trino en el que aseguró en inglés que ya había descubierto con quién le era infiel Piqué a Shakira. “La mujer resultó ser la madre de la joven estrella de Barcelona Pablo Gavi”. Publicó una foto en la que aparece el jugador en compañía de otras personas y señaló a una mujer con una flecha y un letrero que aclara: “Madre de Gavi”. También informó que “Gavi desconoce el incidente”.



Sin embargo, el portal Maldita.es, que se encarga de analizar mentiras, aclaró que la mujer de la imagen es la hermana de Pablo Páez Gaviria (Gavi); no su madre.

Ahora que Shakira confirmó su separación, es de esperar que continúe el chorro de informaciones sobre las causas.



Lo cierto es que tanto ella como Piqué siempre figuran en las noticias, aunque estas no tengan que ver con su relación. Dos escándalos independientes los han llevado a las portadas en las últimas semanas.



Shakira y Hacienda

Los problemas de Shakira por los impuestos en España llevan años. Sin embargo, la Audiencia de Barcelona tumbó el 26 de mayo el último recurso que ella había presentado para evitar un juicio por fraude fiscal.



El auto judicial estimó que hay indicios suficientes para creer que dejó de pagar 14,5 millones de euros a Hacienda. El juez sostuvo que entre 2012 y 2014 ya era residente en España, mientras ella alega que lo era en Bahamas y visitaba la península ibérica de manera esporádica. La clave está en determinar si pasó aquí más de 183 días. Hay discrepancias al respecto y dudas sobre una posible estadía suya en Francia, pero los magistrados se decantan por “tomar una visión más general”. Shakira, por su parte, ha asegurado que no tiene deudas con Hacienda porque hasta ahora ha pagado todo lo que le ha reclamado.



Todavía existe la posibilidad de que firme un pacto con la Fiscalía, pero por ahora no lograron impedir que el juicio tenga luz verde.



Gol a Piqué

Piqué, por su parte, también está en problemas con la justicia. La Fiscalía Anticorrupción anunció el 19 de mayo que abre una investigación contra él y Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), para determinar si hubo algún delito en el contrato para jugar la Supercopa de España en Arabia Saudita.

Se trata de un pequeño torneo que enfrenta a los dos finalistas de la Copa y los dos primeros clasificados de la liga de España. Siempre se ha jugado por fuera del país, para darle nombre en el extranjero a la marca nacional: en Marruecos y en Arabia Saudita, que ha pagado una suma alta de dinero. En la gestión intervino Piqué.



Y es que resulta que, aparte de jugador de fútbol, es un gran hombre de negocios. Kosmos es su compañía más conocida y se dedica al desarrollo de eventos deportivos. “Al fusionar la innovación en deportes, medios y entretenimiento, Kosmos invierte en empresas impactantes que retan el status quo”, dice en su página web.



Según publicó en abril el medio El Confidencial, Piqué habría cobrado una “comisión multimillonaria” por ese torneo deportivo, con ayuda de Rubiales, quien habría pedido a las autoridades de Riad que le pagaran 24 millones de euros al defensa.



Los medios han aireado una serie de audios en los que Rubiales habla de cuantiosas comisiones y le expresa a Piqué la alegría que siente por sellar el acuerdo.

Ahora la investigación de la Fiscalía determinará el alcance de esas negociaciones y la cuantía y destino de las sumas involucradas.



Independientemente del resultado de las pesquisas de las autoridades en el asunto, lo cierto es que ahora Piqué no volverá a exhibir los dos dedos de cada mano cuando celebre una jugada en un partido de fútbol.