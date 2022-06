Shakira siempre ha sido una mujer de un espíritu fuerte que ha sabido asumir la terminación de sus relaciones amorosas. Finalmente, desde sus primeros días como artista, carrera que empezó cuando era niña, tuvo la convicción de lo que quería hacer y gracias a su esfuerzo y dedicación llegó al estrellato.

Ahora, anunciando con su ya expareja Gerard Piqué el fin de la relación, a través de un corto comunicado que dice: “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, se calma un poco la ola de comentarios y artículos que desde hace algunos días invaden las redes.



¿Se puede decir que Shakira ha sido 'de malas' en el amor? La respuesta puede ser sí y no. Y aquí hay que decir que la barranquillera ha tenido relaciones largas que no han terminado bien.



Con el despunte de su carrera, en la década de los 90, fue novia del actor puertorriqueño Osvaldo Ríos, en 1997. Él tenía 37 años y ella 20. Ríos tenía ya una carrera consolidada mientras la barranquillera estaba trabajando muy duro por hacerse un nombre en el mundo musical.

El noviazgo terminó un año después porque, según dijo Ríos, ella necesitaba volar y construir su mundo.



Mucho se ha hablado de esta parte de la historia de Shakira, incluso que ella le escribió la canción 'Moscas en la casa', pero lo cierto es que ambos han sido prudentes al hablar sobre su noviazgo.



En el 2000, en Argentina, Shakira conoció a Antonio de la Rúa, hijo del entonces presidente de ese país, Fernando de la Rúa. Se sabe que la madre del empresario y abogado, Inés de la Rúa, no estaba de acuerdo con la relación en un principio, pero la pareja tuvo una relación de 10 años en la que' 'Antoñito', como es conocido, fue su representante.



Las cosas no terminaron bien. La ruptura se dio cuando Shakira conoció a Piqué, poco antes del mundial de Sudáfrica. De la Rúa, incluso, demandó a la barranquillera y una corte de Nueva York falló a favor de la artista. El argumento del argentino fue el no pago de su trabajo como representante por un año.



Con Piqué la relación duró 12 años. Con una diferencia de edad de una década (Shakira tiene 45 años y él 35), tuvieron dos hijos, Milán, nacido en 2013, y Sasha, que llegó al mundo en el 2015.

En sus relaciones, Shakira siempre ha tenido una presión mediática, pero con Piqué fue más fuerte. Algunos medios españoles anunciaban su separación desde el primer día. Que sería después de Navidad, de Año Nuevo, de Semana Santa, de la primavera, del verano, del otoño y del invierno.



Ahora, la disolución de la relación es real y no se sabe si la artista seguirá viviendo en Barcelona o cambiará su lugar de residencia.



En su juventud y cuando no era tan famosa, Shakira tuvo tres novios: Óscar Ulloa, con quien duró cuatro años; Gustavo Gordillo, exintegrante de Poligamia, que fue su novio un año, y Óscar Pardo, su vecino de infancia en Barranquilla.