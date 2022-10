¡Llegó el día! Así han escrito en redes sociales fanáticos de Shakira, quienes están ansiosos por que se estrene ‘Monotonía’, el nuevo sencillo de la barranquillera, en colaboración con el cantante de música urbana Ozuna. Según se ha venido promocionando en las plataformas digitales de las celebridades, la canción estará disponible este miércoles 19 de octubre, a partir de las 7 de la noche.



El tema es muy esperado entre la opinión pública por anunciarse su estreno en medio del lío jurídico por el que atraviesa la intérprete de ‘Te Felicito’ y el central del FC Barcelona Gerard Piqué, luego de que hace unos meses se confirmara su separación amorosa, la cual ha estado sumergida en un sin fin de especulaciones, entre las que destacan una supuesta infidelidad del futbolista.

Shakira y Piqué se conocieron en 2010, en el Mundial de Sudáfrica. Foto: Instagram: @3gerardpique

Y es que es la opción que más ha sonado en los diferentes medios de comunicación del mundo y las redes sociales a raíz de las pistas que ha dado el atleta, pues al poco tiempo que se confirmó que los famosos habían agarrado caminos diferentes, se hizo pública la relación sentimental del catalán con Clara Chía Martí, presunta funcionaria de una de sus empresas.



Así las cosas, Como ya es costumbre en la industria musical, con sus estrategias de mercadeo, sin duda Shakira le está sacando el mayor provecho posible a la coyuntura por la que está atravesando con el español, pues la atención está situada en el desenlace que pueda tener el pleito legal entre ambos, y el estreno de una canción en estos momentos es ideal para volverse tendencia.



¿Dedicatoria especial a Piqué?

Por lo anterior, los más de 76 millones de seguidores de la cantante le han estado metiendo ‘picante’ a la conversación con comentarios que intentan clasificar el nuevo sencillo de la colombiana como una dedicatoria especial para Gerard Piqué. A pocas horas de su estreno, se filtró un estribillo que desató la locura en todas las plataformas digitales.



“Tú distante con tu actitud, pero me llenas de inquietud. Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú, estaba corriendo por alguien que por mi izquierda va caminando”, dice el verso.



“Tú estás frío como en Navidad, mejor que esto se acabe ya, ya, ya, ya... No me repitas la movie otra vez que esa ya la vi… Que yo te quiero, pero yo me quiero más a mí...", finaliza.



Por otro lado, Shakira siguió ‘echando leña al fuego’ semanas antes con varios trinos que despertaron el morbo de sus fanáticos por las frases que utilizó para dar a conocer su nueva canción.



"No fue culpa tuya (...) Ni tampoco mía (...) Yo sabía que esto pasaría”, escribió en su perfil de Twitter la barranquillera.



Entretanto, se especula que ‘Monotonía’ sea una Bachata, esto después de que se produjera otro adelanto en la cuenta principal de Ozuna en el que se pueden escuchar 15 segundos de la nueva pieza.



Prince Royce, quien es reconocido por ser una de los mayores exponentes del género, salió al paso y comentó en el post la palabra “bachata”, junto con un corazón rojo, por lo que cientos de internautas reaccionaron al mensaje dejando sus puntos de vista y más de 10 mil “ Me gusta”.



