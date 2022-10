El mundo del espectáculo está a la expectativa del próximo álbum de Shakira, que aún no tiene fecha de estreno. Mientras tanto, la colombiana reveló que lanzará una colaboración con Ozuna.



‘Montonia’ será la primera canción de Shakira desde que se confirmó su separación de Gerard Piqué, tras 10 años de relación. La anterior fue ‘Te felicito’ junto a Rauw Alejandro.



Ahora Shakira compartió en sus redes sociales un video en el que aparece cantando un fragmento de ‘Monotonía’. En días anteriores mostró cómo será la portada del tema.



"No fue culpa tuya ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada pero me dolía, yo sabía que esto pasaría”, cantó en su cuenta de Instagram.



En tan solo una hora la publicación ya tiene más de 632 mil 'me gusta'. La canción se ha convertido en una de las más esperadas de la colombiana, que mantiene una comunidad de seguidores que la han apoyado durante toda su carrera.



Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría. pic.twitter.com/DGAyry3mA4 — Shakira (@shakira) October 8, 2022

