En los últimos años los artistas colombianos han sido los grandes protagonistas de los Premios Juventud. En 2023 estos galardones serán entregados el 20 de julio, en San Juan de Puerto Rico.



Este es el top de los músicos más nominados para la última edición del evento, en el que Shakira y Maluma lideran, con nueve nominaciones cada uno. También figuran con la misma cantidad de posibilidades Bad Bunny, Becky G, Grupo Frontera, Peso Pluma, Rauw Alejandro, Rosalía y Tini.

(Le puede servir: BTS: seguidores del grupo celebran los 10 años de la banda).

En la segunda tanda están las figuras nacionales Jessi Uribe, Piso 21, Sebastián Yatra, Ryan Castro, Blessd, J Balvin, Feid y Ovy The Drums.



Los Premios Juventud están celebrando 20 años de existencia y para el año 2023 tienen el siguiente lema: “Exprésate a tu manera”. Este programa solo se podrá seguir en vivo a través del canal internacional Univisión y serán presentados por Alejandra Espinoza.

Reciba al instante en su WhatsApp, gratis, todas las noticias de tendencias, curiosas, divertidas e increíbles.

(Le puede ayudar: The Beatles: la 'última canción' del donde se reprodujo voz de John Lennon con IA).

La lista completa de los nominados para los Premios Juventud 2023



Mejor artista Masculino



Bad Bunny



Camilo



Carin León



Daddy Yankee



Manuel Turizo



Myke Towers



Ozuna



Peso Pluma



Rauw Alejandro



Romeo Santos



Mejor Artista femenino



Angel Aguilar



Anitta



Becky G



Camila Cabello



Chiquis



Karol G



María Becerra



Rosalía



Shakira



Tini



Mejor Grupo o Dúo



CNCO



Eslabón Armado



Fuerza Regida



Gente de Zona



Grupo Frontera



Ha*Ash



Jesse & Joy



Los Ángeles Azules



Reik



Wisin y Yandel



Artista On The Rise Masculino



Álvaro Díaz



Blessd



Boza



Carin León



Eladio Carrión



Fuerza Regida



Luis R Conriquez



Ryan Castro



Santa Fe Klan



Tiago PZK

(Le puede interesar: Josh Homme, líder de la banda Queens of the Stone Age, reveló que tiene cáncer).

Artista On The Rise Femenina

​

Aitana



Bad Gyal



Chesca



Danna Paola



Emilia



Kim Loaiza



La Gabi



Lola Índigo



Tokischa



Villano Antillano



Mi Artista Favorito de Streaming



Bad Bunny



Becky G



Bizarrap



Carin León



Fuerza Regida



Grupo Frontera



J Balvin



Karol G



Peso Pluma



Rauw Alejandro



Mejor Álbum Urbano Masculino

​

3MEN2 KBRN – Eladio Carrión



Feliz Cumpleaños FERXXO



Te Pirateamos El Álbum, Feid



La Última Misión – Wisin y Yandel



La Vida Es Una – Myke Towers



LLNM2 – Anuel AA



Microdosis – Mora



Ozutochi – Ozuna



Saturno – Rauw Alejandro



Sr. Santos – Arcángel



Un Verano Sin Ti – Bad Bunny

Mejor Álbum Urbano Femenina



Esquemas – Becky G



La Nena de Argentina – Maria Becerra



Mañana Será Bonito – Karol G



Nena Trampa – Cazzu



Trap Kitty – Young Miko



Pop Track del Año



Ambulancia – Camilo & Camila Cabello



Bailé con mi ex – Becky G



Junio – Maluma



La equivocada – CNCO



La fiesta – Pedro Capó



No sé si salga el sol (Remix) – Manuel Medrano & Rawayana



Respirar – Jesse & Joy



Supongo que lo sabes – Ha*Ash



Te amo y punto – Chayanne



TV – Sebastián Yatra



La Mezcla Pop del Año

​

A veces bien y a veces mal – Ricky Martin & Reik



Contigo – Sebastián Yatra & Pablo Alborán



Muero – Kany García & Alejandro Sanz



Si pudiera – Vanesa Martín & Jesse & Joy



Una vez más – Pedro Capó & Lali



Mejor Álbum Pop

​

Clichés – Jesse & Joy



De Adentro Pa Afuera – Camilo



El Amor Que Merecemos – Kany García



Familia – Camila Cabello



Haashtag – Ha*Ash



La Cuarta Hoja – Pablo Alborán



La Neta – Pedro Capó



Play – Ricky Martin



Sincerándome – Carlos Rivera



XOXO – CNCO



Mejor Canción Pop/Urbano

​

Cairo – Karol G & Ovy on the Drums



Chao bebé – Ovy on the Drums & Ozuna



Cupido – Tini



De 100 a 0 – Manuel Turizo



Despechá – Rosalía



Fiesta – Farina & Ryan Castro



Hot – Daddy Yankee & Pitbull



No hay ley – Kali Uchis



Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53 – Bizarrap & Shakira



Tuturu – Chesca



Mejor Colaboración Pop/Urbano



Aeiou – Justin Quiles & Robin Schulz



Éxtasis – Manuel Turizo & Maria Becerra



Mayor que usted – Natti Natasha, Daddy Yankee & Wisin y Yandel



Muñecas – Tini, La Joaqui & Steve Aoki



Quevedo: BZRP Music Sessions, Vol. 52 – Bizarrap & Quevedo



Suelta – Dímelo Flow, Rauw Alejandro, Maria Becerra, Farruko, Mr. Vegas & Fatman Scoop



Te felicito – Shakira & Rauw Alejandro



TQG – Karol G & Shakira



Tu recuerdo – Wisin, Emilia & Lyanno



Vacaciones – Luis Fonsi & Manuel Turizo



Mejor Álbum Pop/Urbano



777 – Piso 21



2000 – Manuel Turizo



Cupido – Tini



Donde Quiero Estar – Quevedo



Emociones – Jay Wheeler



Ley de Gravedad – Luis Fonsi



Motomami+ – Rosalía



The Love & Sex Tape (Deluxe Edition) – Maluma



Tú Crees En Mí? – Emilia



Versions Of Me – Anitta

Mau y Ricky hablan de los Premios Juventud y "La Boca" Remix

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCION ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Subastarán manuscrito de la canción 'Bohemian Rhapsody' de la banda Queen

Murió Nuccio Ordine, premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2023

Así es la casa del maestro Rafael Escalona en Bogotá