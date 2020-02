La champeta vive momento dorado de la mano de Shakira

La champeta vive su momento dorado desde que Shakira la subió al olimpo del Super Bowl y en Cartagena, cuna de esta música caribeña, esperan que ese bautismo de fuego abra definitivamente las puertas de Colombia y el mundo a tan frenético ritmo.

"Lo que hizo Shakira fue darle una 'chapa' (brillo) muy grande a la champeta", dice el cantante colombiano Edwin Antequera, conocido en el universo musical como Mr Black, uno de los más reconocidos exponentes de ese género musical.



El artista cartagenero asegura que la presentación de Shakira y las menciones que la barranquillera hizo en su Instagram sobre la champeta, en especial el tutorial de baile que cuenta con más de cinco millones de reproducciones, es "lo más grande" que le ha pasado a este particular estilo.



Sin embargo, Mr Black, intérprete de éxitos como El serrucho, El clavo y Bandida, es consciente de que "a la champeta lo que le falta es hacerle el trabajo, que más artistas piensen como industria, como marca, que las disqueras grandes se interesen más. Estamos a poquito de que la champeta sea un boom a nivel mundial. Mira lo que está haciendo Shakira y está causando furor, hoy los que no sabían de la champeta, por ella saben del ritmo, del baile", agrega.



Es por ello que invitó a la cantante del Waka waka y Hips don't lie a que "se anime a cantar una champeta" y se convierta en una representante internacional del género.



"Si Shakira, con los segundos que bailó en el Super Bowl la explotó, ahora imagínate si ella hace un tema de champeta, sería nuestra representante y eso nos ayuda a nosotros", cuenta.



La champeta nació hace más de 40 años en las barriadas de Cartagena, pobladas casi en su totalidad por afrocolombianos que crearon este estilo de música y baile con las bases rítmicas del soukous africano.



Luis Ramón Viñas, uno de los programadores radiales más reconocidos del Caribe colombiano, dijo que "es legítimo decir que la champeta es el único género musical urbano nacido en Colombia, y nació en Cartagena".



Según Viñas, "tuvo influencia de la música que se hacía en San Basilio de Palenque", el primer pueblo libre de la América colonial. La champeta, una exigente danza con la que Shakira hipnotizó a los espectadores del Super Bowl, tiene sus orígenes en la terapia, otro ritmo que se bailaba en los barrios pobres de la ciudad y que tomó a su vez elementos del reggae, el compás haitiano y el calipso.



Al respecto, Mr Black explica que en los bailes alrededor del picó, como se llama en el Caribe colombiano a los enormes y coloridos equipos de sonido con los que se arman las fiestas en las barriadas, llegaban personas con un cuchillo grande al cinto al que la gente de la región conoce como champeta.



"De allí es que posteriormente la gente fue asimilando el nombre y se quedó champeta", dice. El término se popularizó y también la denominación de 'champetúo' para quienes la practican. Por eso, artistas como Mr Black se sienten orgullosos de ser champetúos: "hoy ser champetúo se ha convertido en una cultura que se distingue por la forma de vestir, de hablar, de caminar".



Sin embargo, los defensores más puristas de la champeta aseguran que en realidad Shakira no bailó ese ritmo, pues la canción base de su coreografía fue Icha, del congoleño Lokassa Ya M'bongo, que hace parte del soukous y que en los picó de Cartagena se le conoce como El Sebastián.



Aunque El Sebastián no es estrictamente una champeta compuesta por los intérpretes del género, M'bongo manifestó en 2015 en Cartagena que está orgulloso del ritmo surgido en esa ciudad y lo consideró como un "hijo del soukous".



"La gente dice que lo que bailó Shakira no fue champeta, pero nosotros eso lo tomamos como champeta y esas son nuestras raíces: nosotros somos hijos del soukous", asegura Mr Black.



Quienes visitan Cartagena se encuentran, tarde o temprano, con la champeta pues en muchos bares de la ciudad retumban los estridentes y alegres ritmos que la caracterizan e incluso se hacen espectáculos y hasta cursos de baile para turistas.



También hay una fiesta denominada Champetú, que se hace cada tanto en el centro histórico, el corazón del turismo, con la que se busca realzar la champeta.



El ritmo también es ensalzado en el Zoco Sorongo, una fiesta que se realiza frecuentemente en el centro del populoso mercado de Bazurto.



Allí, al lado de los vendedores de pescado, verduras, frutas y fritos, se reúnen centenares de personas a bailar champeta y otras músicas caribeñas, lo que evoca los orígenes humildes de un género que Shakira presentó al mundo en uno de los espectáculos más vistos por televisión e internet de todo el planeta.



