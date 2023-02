Shakira y Karol G prendieron el fuego en su nueva canción TQG. En el video, ambas bailan con llamas detrás con un mensaje directo a sus relaciones pasadas: "“Yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito, que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito".

Habían intentado colaborar en el pasado. Entre mensaje va y mensaje viene, compartieron algunas letras y maquetas de canciones, pero no habían concretado nada. Sin embargo, la pista cayó en un momento justo, pues Shakira se ha sincerado sobre su ruptura con el futbolista Gerard Piqué en otras tres: ‘Te Felicito’, ‘Monotonía’ y ‘Sessions #53’.



Aprovechando la ocasión, Karol G le quiso hacer una nueva propuesta y le mostró algunos versos de TQG meses atrás. "Ella me dijo: 'Dios mío, gracias. Esa letra es exactamente como me siento ahora mismo'", recordó la reguetonera en una charla para el diario The New York Times.

"Verte con la nueva me dolió, pero yo esto puesta pa' lo mismo. Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido, hasta la vida me mejoró. Por acá ya no eres bienvenido", dicen en otro de los apartados.

Esta nueva pista hace parte del recién lanzado álbum ‘Mañana será bonito’, con el que ‘la bichota’ explora con nuevos ritmos y cantos al amor.



La intérprete de '200 copas' en diferentes ocasiones había comentado que se encontraba trabajando en su cuarto álbum de estudio. No se tenía certeza de qué pasaría con algunos sencillos que había lanzado durante 2022, como 'Gatúbela', 'Provenza' y 'Cairo'. Sin embargo, los incluyó en la nueva producción.

El disco es uno de los más ambiciosos de la carrera de la 'bichota', pues ahora es una estrella a nivel mundial. Además, con su proyecto anterior 'KG0516' en el 2021 logró posicionarse como uno de los álbumes más escuchados de habla hispana al debutar en el primer lugar de la prestigiosa lista de 'Billboard' de los 'Top Latin Albums'.

