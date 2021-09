Usuarios en redes especulan sobre colaboración entre Shakira y J Balvin

Luego de que la cantante colombiana Shakira compartió en su Tik Tok un video en el que baila con sus hijos al ritmo de 'In da getto', del artista J Balvin, usuarios en redes sociales comenzaron a hablar de una posible colaboración entre ambos artistas.



La colombiana dijo en su publicación que tanto ella como sus hijos están fascinados con la nueva canción.



Y luego, la grabación de la barranquillera fue compartido por J Balvin, que en un video a dúo, en pantalla dividida, baila al ritmo de la canción al lado del video de Shakira y sus hijos.



Balvin publicó ese video en su cuenta de Instagram, en donde ya acumula más de 1'300.000 'me gusta' y más de 7.000 comentarios.



En los comentarios de la publicación varios usuarios comenzaron a especular sobre una colaboración musical.



"Shakira, Shakira, new song with J Balvin??", preguntó en inglés una usuaria. Otros internautas añadieron: "el mundo necesita una canción de ustedes", "ahora que venga una colaboración entre J Balvin y Shakira, es lo que todos esperamos".



