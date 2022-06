Shakira no para. Tras el éxito de su canción 'Te felicito', la artista colombiana lanzó este 17 de junio una nueva canción junto a la agrupación estadounidense 'Black Eyed Peas' y el Dj francés David Guetta.



Los artistas se unieron para el sencillo 'Don't you worry' (No te preocupes), la cual tiene un mensaje optimista en su letra. Una parte de la canción dice: "No te preocupes por nada, porque todo va a estar bien. Trabaja duro, juega duro, esa es la única manera".



Algunos usuarios ya han insinuado que, como sucedió con 'Te Felicito', algunas frases podrían estar dedicadas al futbolista Piqué, la expareja de Shakira. Ambos se encuentran en medio de un proceso de separación.



La colombiana se ha posicionado en lo más alto de los listados con su éxito Te Felicito, que sigue acumulando reproducciones. Dicho sencillo lo realizó con el cantante Raw Alejandro y hace pocos días, en sus redes sociales informó: "Me acaba de contar mi equipo que el vídeo de “Te Felicito” ya sobrepasó las 100 millones de visitas! Son los mejores fans del mundo!!! Gracias por tanto apoyo y cariño!!".

Esta es la segunda canción que Shakira tiene con los Black Eyed Peas. En el 2020 lanzaron 'Girl like me', cuyo video se popularizó en las redes sociales.

Actualmente, Shakira, además de trabajar en su carrera musical, también es jurado con Nick Jonas y Liza Koshi en la competencia de baile 'Dancing with myself'.



Acá puede ver el video de la nueva canción: