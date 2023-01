La nueva canción de la barranquillera Shakira con el dj argentino BZRP sigue generando una onda de impacto que ha llegado incluso al análisis de los expertos de género de la universidad mexicana Unam.



Los profesores del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de este centro educativo explican las lecturas simbólicas que subyacen detrás de la letra de la canción.

Alejandra Collado, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Unam, anota que Shakira desde sus inicios como compositora había reflejado a través de sus canciones esa idea del amor idílico.



"Este amor en el que yo lo doy todo por ti y no me importa perderlo todo. Y si tú no estás, yo no respiro y no pienso. El amor romántico a su máxima expresión", explica.



Los analistas mexicanos de la Unam anotan que durante sus 12 años de matrimonio con el futbolista Gerard Piqué, la cantante baranquillera priorizó su papel de ama de casa, madre y apoyo incondicional a la carrera de su marido.



Sin embargo, la nueva canción de la Shakira con el dj argentino BZRP hace un punto de giro en la carrera de la cantante, "dejando atrás la idea del amor romántico, para vivir un duelo que comienza a capitalizarse para la industria musical, en estrofas llena de la rabia que le genera el engaño y la ruptura".



"Estamos ante una Shakira enojada, que habla de violencias, que están también ahí haciendo este reclamo de manera pública. Además a nosotras las mujeres se nos ha socializado para que no hablemos de esas cosas. Si un hombre muestra su rabia y su enojo es como lo normal, es como la regla, que incluso habla de su virilidad. Si nosotras externamos esa rabia, somos histéricas", anota la investigadora Collado.



Shakira refleja en su nueva canción además, la fuerza laboral y económica que cada día ganan las mujeres así como la idea de la 'violencias económica'.



"La violencia económica sí puede determinar de qué manera vivimos los duelos o de qué manera escapamos o no tan rápido, o escapamos de una situación de violencia. Es decir, lo importante que es tener autonomía", anota la experta mexicana.