Las redes sociales han estado ocupadas por la reciente noticia del fin de la relación de 12 años entre la barranquillera Shakira y el futbolista español, Gerard Piqué. Tres días después de conocida la situación, se dispararon los números de 'Te felicito', la última canción de Shakira en colaboración con Rauw Alejandro.

En pocos días la canción ganó más de 20 millones de reproducciones, pasó de 60 a 88,5 millones y muchos fans le mostraron su amor a la barranquillera en estos momentos difíciles, "Hace un mes, cuando se estrenó, era una canción con un ritmo pegajoso y un tema trillado; hoy en día, sabiendo lo qué pasó, la letra cobra sentido y se convierte un himno del amor propio y del desamor… animo Shakira", aseguró uno de los interanautas en los comentarios de YouTube.



(Camilo sorprende a Alejandro Sanz con su participación en Factor X)



Además del apoyo de los fans, muchos afirman que la letra de la canción habla sobre la situación de la reciente separación que pasa la cantante, porque la pieza discográfica habla de una decepción amorosa en la que se da a entender que una de las partes de la relación mintió y engañó a la otra.



"No me digas que lo sientes /Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes

Te felicito, qué bien actúas /De eso no me cabe duda /Con tu papel continúa /Te queda bien esе show", dice el coro de la canción.



Actualmente la canción cuenta con 108.461.395 de visualizaciones, por ello se encuentra en el cuarto puesto del top mundial de videos musicales del mundo, según el rango de YouTub, por debajo de Tití Me Pregunto de Bad Bunny, Me porto Bonito de Bad Bunny y Chencho Corleone y 295 de Sidhu Moose.

Shakira y Piqué

Los primeros rumores de una posible relación entre el futbolista y la cantante surgieron en 2010 después del video musical 'Waka Waka' que la barranquillera cantó como canción del mundial de ese año y en el que Gerard Piqué participó. En esa ocasión, la selección Española -en la que jugaba el susodicho- quedó campeona mundial.



Los rumores se confirmaron en el 2011 y la pareja tuvo a su primer hijo, Milán en el 2012 y al menor, Sasha, tres años después.



La pareja se mantenía fuerte, incluso en 2018 cuando Shakira tuvo un proceso judicial en su contra por la evasión de impuestos y la reputación de Piqué cayó por apoyar las tendencias separatistas de Cataluña.



La relación se dio por terminada este 2022 después de que por las redes sociales se comenzara a afirmar que Shakira había atrapado a Piqué siéndole infiel en repetidas ocasiones. La cantante decidió confirmar las sospechas poco después de que estas estallaran en internet.



Hasta el momento no se confirmado la mujer con la que Piqué le habría sido infiel a Shakira en repetidas ocasiones, algunos dicen que se trata de una joven modelo de unos 20 años.

Temas relacionados