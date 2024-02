‘Las mujeres ya no lloran’, el ‘statement’ de Shakira

Hace más de un año, Shakira dijo que “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, en la célebre Music Sessions # 53, conocida alternativamente como Pa’ hombres como tú, que produjeron la barranquillera y el reconocido DJ argentino Bizarrap. En esta explosiva colaboración, Shakira arrojó varios dardos a su expareja, el ídolo del fútbol del Barça, Gerard Piqué, y a la mujer con quien Piqué le fue infiel, la joven catalana Clara Chía.



Facturar fue, precisamente, lo que Shakira ha hecho gracias a este y otros sencillos que ha lanzado desde 2022 -cuando se supo de la ruptura de la relación- y con los que se ha desahogado y transitado una serie de sentimientos desde la rabia, el dolor, la soledad y la decepción. Eso sí, en todas saca a relucir los trapos sucios de su matrimonio y la deslealtad e infidelidad de Piqué. Aunque no lo mencione directamente, a excepción de referencias implícitas en Music Sessions Vol. 53, se sobreentiende que en todas sus últimas canciones le está tirando al exfutbolista.

El exfutbolista responde sobre su ruptura con Shakira. Foto: Instagram @joaquinelnovato

Te felicito, Monotonía, TQG (con Karol G), Acróstico, Copa Vacía (con Manuel Turizo) y El jefe (con el grupo de música regional mexicana Fuerza Regida) son los nombres de los temas que, junto a la Music Sessions Vol. 53, formarán parte de su próximo álbum, Las mujeres ya no lloran, título inspirado en la canción con Bizarrap, que se lanzará oficialmente el 22 de marzo y será su primer trabajo discográfico luego de siete años de haber lanzado El Dorado.



“Estoy muy emocionada porque finalmente puedo compartir con ustedes todo lo que hemos trabajado en estos últimos tres años”, dijo la cantante a través de Spotify, plataforma en la que, junto con la de Apple Music, ya se puede preguardar el álbum que cuenta con cuatro portadas relacionadas con piedras preciosas que trabajó de la mano con Jaume de Laiguana.



El diamante significa la fuerza y la resiliencia; el rubí, la pasión; la esmeralda, la confianza, y el zafiro, la vulnerabilidad. La portada del diamante tiene un guiño especial con relación al corillo “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, pues se ve a una Shakira al parecer llorando, pero con lágrimas de esta costosa piedra.



De las letras a la música

En Hips don’t lie (2006), Shakira le enseñó al mundo entero cómo se baila en su natal Barranquilla, moviendo las caderas al ritmo de la cumbia. “En Barranquilla se baila así”. Con esa exitosa canción, la artista ratificó el amor por sus raíces colombianas, aunque en su carrera inicial involucró mucho los sonidos árabes. No es de extrañar, Shakira es una mezcla de culturas que la hace única.



Nació el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla como Shakira Isabel Mebarak Ripoll. Es la menor de los 10 hijos de William Mebarak Chadid, estadounidense de origen libanés, todos anteriores a la unión de este con Nidia del Carmen Ripoll Torrado, colombiana de raíces hispanoitalianas.



Shakira nació, al parecer, con la lírica bajo el brazo y el ritmo en su cuerpo. A sus cuatro años, escribió su primer poema, La rosa de cristal, y comenzó a bailar la danza del vientre. A sus ocho años hizo su primera canción, Tus gafas oscuras. Desde niña sabía que su vida estaría dedicada al arte.



Pero alcanzar su sueño no fue fácil desde un principio. Atrás quedaron en la memoria sus primeros pasos en concursos y teatros, y los dos álbumes fallidos con los que aspiró debutar, Magia (1991) y Peligro (1993). El tercer intento era el vencedor. Con Pies Descalzos (1995) logró por fin abrirse camino en la industria musical.

La cantante fue la personalidad más buscada en Google durante el 2023. Foto: YouTube: Captura de pantalla de Bizarrap.

Ese camino se asentó y ratificó su prodigioso futuro con ¿Dónde están los ladrones? (1998). En el nuevo milenio, el mundo entero estaba entregado a las caderas y la voz de Shakira. Servicio de lavandería (2001) y su versión en inglés, Laundry service, lanzado el mismo año, le sirvió para consagrarse como una de las artistas más grandes de su generación, contando entre latinas y no latinas.



Desde entonces, su carrera discográfica ha ido concatenando discos y éxitos: Fijación oral vol. 1 y Oral Fixation vol. 2 (2005), Loba y She Wolf (2009), Sale el sol (2009), Shakira (2014) y El Dorado (2017), su último trabajo discográfico. En 2011, la Academia Latina de la Grabación en Estados Unidos escogió a la barranquillera como personaje del año, siendo la persona más joven en recibir dicha distinción.



“Creo que este es uno de los momentos más importantes de mi carrera… Todavía no creo haber tomado la dimensión que tiene, la importancia que me han asignado con la edad que tengo”, le dijo Shakira a BBC Mundo en la alfombra roja.



Para ese entonces, la artista ya había ganado dos Grammy y siete Grammy Latinos, y vendido 60 millones de disco, de los que 10 millones se cuentan solo en el mercado estadounidense. Un éxito que pocos latinos habían alcanzado a tan corta edad.



Ese reconocimiento coincide con el momento de su vida en el que entabló una relación con Piqué, a quien conoció durante el Mundial de Fútbol de 2010, en el que Shakira interpretó el famoso himno del evento Waka Waka. Aunque en ese tiempo hasta su ruptura no dejó la música y lanzó dos discos, Shakira y El Dorado, sí privilegió más a su familia y la crianza de sus hijos, Milán y Sasha.



Desde ese 2017, con El Dorado, que la llevó a girar por todo el mundo, hasta hace unos días, dio de qué hablar con sus sencillos, pero sus seguidores querían más de ella, querían algo que englobara el reciente y doloroso capítulo por el que pasó y dedicó sus últimos temas, a la vez que hablara de su situación actual. Gracias a su ruptura con Piqué, Shakira ha vuelto a la vida social de la industria de la que se había alejado un poco.



En septiembre del año pasado, en los MTV Awards, tuvo la presentación central de la premiación, haciendo un repaso por sus principales temas en inglés y español. En esa velada, se llevó su primer MTV Video Vanguard, siendo la primera latina en lograrlo. “Shakira es una auténtica fuerza mundial que sigue inspirando e influyendo con su singular destreza y talento musical. Es una referente para las mujeres de todo el mundo y una de las primeras artistas en liderar la globalización de la música latina”, fueron los argumentos que Bruce Gillmer, responsable de Música de Paramount, empresa propietaria de MTV, dio para entregarle dicha distinción.

En noviembre, en los Grammy Latino, Shakira alzó junto a Bizarrap las estatuillas de Mejor Canción del Año y Mejor Canción Pop por Music Sessions Vol. 53, y con Karol G se llevaron el premio a Mejor Fusión/Interpretación Urbana por TQG. La barranquillera impuso récord ganando Canción del Año en tres décadas diferentes: La tortura (2006), que hizo junto a Alejandro Sanz, La bicicleta (2016), con Carlos Vives, y Music Sessions Vol. 53. En esa velada, anunció que estaba preparando un álbum y un tour mundial.



Este anuncio y su lanzamiento a finales de marzo es una muestra más de lo catártico que es la música para Shakira después de una despedida. Antes de su historia de desamor con Piqué, la cantante tuvo otros romances que inspiraron parte de su música.



Un canto a la resiliencia

A sus 14 años, Shakira tuvo su primer romance con Óscar Ulloa. En 1997, sostuvo una corta relación con el actor Osvaldo Ríos. Después mantuvo un noviazgo serio con el argentino Antonio de la Rúa por 10 años. Cada uno fue inspiración para canciones memorables de la barranquillera como Antología, Tú y Días de enero. Pero su relación con Gerard Piqué fue la que más cubrimiento tuvo en los medios de comunicación. A él también le dedicó canciones de amor, como Loca, Dare (la la la), 23, entre otras.



A su mediática y dramática separación, le respondió con su resurgir musical. “Hoy he sentido más que nunca y en carne propia lo que es ser mujer. Ha sido un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos, somos más valientes de lo que creemos que somos. Creo que también somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser, ¿a qué mujer no le ha pasado? Que por buscar la atención, el cariño, la aprobación del otro se ha olvidado de sí misma. A mi me ha pasado más de una vez”, dijo al recibir en mayo de 2023 el premio a Mujer del Año de Billboard.



Después de más de un año de su indiscutido éxito con Bizarrap, Shakira vuelve a insistir más fuerte en que Las mujeres ya no lloran. “La producción de esta obra ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia”, confesó en sus redes.



“No he creado este álbum sola, sino con todos ustedes y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso”, ha remarcado la cantante. Desde su anuncio, el álbum es número 1 en precompras de Amazon.

