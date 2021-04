Karol G no habría logrado concretar una colaboración con Shakira

La cantante paisa Karol G está viviendo el mejor momento de su carrera. Hace pocos días lanzó su nuevo albúm KG0516, el cual es la producción más exitosa de una artista de habla hispana en Spotify a nivel mundial.

El disco incluye canciones como "Tusa", su colaboración con Nicki Minaj, así como "Ay DiOs Mío!" y "Bichota", los éxitos más recientes de la artista de 30 años. Además, tiene trabajos con Nathy Peluso, Ivy Queen, Wisin y Yandel y muchos otros más.



La artista poco a poco se ha ido consolidando como una de las cantantes femeninas más importantes en el género urbano. Sus canciones son las más reproducidas en plataformas digitales y sus videos suman millones de vistas.



Las colaboraciones que ha logrado también la han puesto en los primeros lugares de los rankings de las canciones más escuchadas a nivel mundial. Sin embargo, hay una artista con la que ella soñaría realizar una canción, pero la oportunidad aún no se ha dado.



Karol G reveló en una rueda de prensa sobre su albúm KG0516 que en una oportunidad intentó contactar a Shakira, a quien considera una leyenda de la música. De acuerdo con El Universal de México, la paisa no pudo concretar esa colaboración soñada.



“Vamos ver qué pasa, no digo que no, tampoco digo que sí, va a ser parte de lo que nos depare el futuro; si llega una canción que en mi opinión sea para Shakira, tocaré la puerta de nuevo, si no se da, como quiera mi respeto y admiración son infinitos, porque además de que es una gran mujer en el mundo, es de mi país, representa mi casa, nos enseñó que sí era posible todo”, cita el medio mexicano.

Apertura de la entrevista de Karol G en la edición impresa de Revista Bocas. Edición 104, de marzo - abril de 2021. Foto: Revista BOCAS

La cantante es la portada de la más reciente edición de la revista BOCAS. En entrevista con esta publicación, Karol G compartió aspectos de su vida antes de que alcanzara la impresionante fama con la que cuenta hoy. También habló de su primer canal de Youtube, sus estudios y de su sueño de ser motocrosista profesional.



Acá puede leer la entrevista completa.

