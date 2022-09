Nuevamente es noticia el juicio a Shakira en España, por parte de la hacienda española que la acusa de defraudar 15 millones de euros de impuestos entre 2013 y 2014. Ya se había anunciado, algunas semanas atrás, que la Fiscalía pediría ocho años y dos meses de cárcel, además de una multa por 25 millones de dólares una vez se hizo inminente que el juicio tendría lugar, cuando la cantante se negó a aceptar una oferta de la Fiscalía, que pudo evitar el juicio.



(Lea además: Shakira es llamada a juicio en España por seis delitos: ¿podría ir a prisión?)

Ahora, este martes, el juzgado 2 de instrucción de Esplugues de Llobregat, en Barcelona, ordenó la apertura del juicio oral a la cantante colombiana. Se juzgará a Shakira de seis delitos contra el fisco en una audiencia de Barcelona. Básicamente se le acusa de no haber tributado en España durante los primeros años de su relación con Gerard Piqué, pese a que el fisco considera que la cantante tenía residencia en ese país desde el 2012.



(Lea también: Piqué: inesperado 'mensaje' de Shakira durante su último encuentro en Barcelona)

El fisco indicó que Shakira residió en España más de 183 días al año entre el 2012 y el 2014, los años que se han investigado. El proceso continúa pese a que Shakira pagó hace tiempo una suma exigida por Hacienda para quedar a paz y salvo con los impuestos de esos años y más 3 millones de euros en intereses.



(En otras noticias: Así es la excéntrica mansión en la que Shakira podría vivir con sus hijos)

La defensa de Shakira -a cargo de una de las mejores firmas de abogados especializados en impuestos- destacó que la apertura del juicio oral fue "un paso más" del proceso y agregó que la situación sigue "su curso normal", según comunicado remitido a EFE por la agencia de comunicaciones de la artista, que rechazó el 27 de julio el acuerdo que le ofrecía la Fiscalía de Barcelona para evitar el juicio cuya fecha de inicio aún no está definida.



(También: Shakira: proceso en su contra en España deja al descubierto su fortuna)

Desde que comenzaron las acusaciones, Shakira ha hablado poco acerca de este tema, pero sí lo abordó en la entrevista que dio para Elle, hace pocos días. Y en esta elocuente declaración, la cantante barranquillera reiteró que está segura de su inocencia, por lo que para ella, rechazar la oferta de la Fiscalía e ir a juicio había sido una "cuestión de principios".



"Tengo que luchar por lo que pienso, porque son acusaciones falsas. Primero, no me pasé 183 días al año en España en ese momento, estaba trabajando por el mundo”.



Por otro lado, recordó que había pagado lo que debía incluso antes de que la Fiscalía presentara su demanda.



"Ahora mismo no debo nada", reiteró.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET