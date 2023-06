A Shakira ya se le volvió normal romper récords. Lo ha demostrado con todas las canciones que ha lanzando en los últimos meses. Sin embargo, el último es un verdadero triunfo, pues con su canción 'Acróstico' ha destronado nada menos que a la cantante estadounidense Beyoncé.

Según el portal 'depor.com', "la colombiana superó una marca que Beyoncé lideraba en Spotify con su tema ‘Break My Soul’ (19 días) y compartió su satisfacción por haberse convertido en la artista (mujer) con mayor número de reproducciones (50 millones) en la plataforma con una canción en apenas 18 días".



“‘Acróstico’ ha superado los 50 millones de reproducciones en Spotify en 18 días. Establece un nuevo récord para la canción solista más rápida de una artista femenina en lograrlo, superando a ‘Break my soul’ de Beyoncé (19 días)”, anunció la Spotify.



Según 'depor.com', "el conmovedor tema acumula 92 millones de escuchas en Youtube, que en 17 horas de lanzamiento ya se posicionaba #2 en tendencia mundial. Además, desde hace dos semanas figura en el Top 10 Global de Spotify".



“¡Gracias por su apoyo a la colaboración más dulce de mi historia!”, escribió Shakira a través de sus redes sociales, compartiendo la publicación de una cuenta de fans que reseñó la nueva hazaña musical de la intérprete.



Según Shakira la idea de 'Acróstico' nació gracias a sus hijos: "Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción me han pedido hacer parte".



"Ellos la han sentido e interpretado para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro. Milán y Sasha, es tan bonito ver cómo abren sus alas para empezar a realizar sus sueños", escribió en Instagram.